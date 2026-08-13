En 1857, Napoleón III ordenó a las ciudades francesas que desecaran un pantano y plantaran pinos; el resultado fue un bosque de 10.000 kilómetros cuadrados

El bosque de las Landas se extiende por buena parte del territorio de dos departamentos vecinos: las Landas y la Gironda. Aunque hoy estamos acostumbrados a contemplar la enorme cantidad de pinos marítimos que dominan el paisaje, es interesante recordar que este gran macizo forestal tuvo un origen muy diferente. Los romanos ya comerciaban, a través del río Adur y del puerto de Dax, con la resina extraída de este árbol, además de los alquitranes obtenidos mediante la carbonización de su madera.

En el siglo XIX, con el objetivo de frenar el avance de las dunas costeras y drenar las zonas pantanosas del norte de las Landas, Napoleón III impulsó una importante política de reforestación de estas tierras utilizando el pino marítimo. Así nació el mayor macizo forestal de Europa: en menos de un siglo, la superficie cubierta de bosques pasó de unas 250.000 hectáreas a más de 1.200.000.

Un paisaje transformado por el ser humano durante generaciones

A principios del siglo XVIII, los propietarios de estas tierras buscaron distintas formas de sacarles rentabilidad. En un primer momento, pensaron en cultivar arroz, cacahuetes y tabaco, además de desarrollar actividades ganaderas y pastoriles en aquellos terrenos vírgenes y pantanosos. Sin embargo, ninguno de estos proyectos llegó a prosperar y todos terminaron fracasando.

La situación cambió en 1857, cuando Napoleón III promulgó un decreto que obligaba a los propietarios a iniciar la plantación de pinos. En esta ocasión, el objetivo no era únicamente aprovechar económicamente el terreno, sino también desecarlo y sanearlo para transformar unas tierras húmedas y poco productivas.

El pino marítimo fue elegido por su capacidad para adaptarse a los suelos arenosos característicos de la región y por su rápido crecimiento. A medida que las plantaciones se extendieron, muchas de las antiguas zonas de marisma dieron paso a extensas masas forestales que abastecieron a aserraderos, fábricas de papel y otras actividades relacionadas con la explotación de los recursos del bosque.

Sin embargo, la expansión de este enorme bosque también ha generado nuevos retos. El informe de AP advierte de que las grandes extensiones forestales dominadas principalmente por una única especie pueden presentar una mayor vulnerabilidad frente a los incendios, especialmente durante períodos prolongados de calor y sequía.

Estos riesgos quedaron especialmente patentes durante los grandes incendios que afectaron al suroeste de Francia en 2022. Según AP, decenas de miles de hectáreas fueron pasto de las llamas, provocando evacuaciones masivas y causando importantes daños en amplias zonas boscosas. La magnitud de aquellos incendios llevó a silvicultores y responsables del territorio a replantearse algunas de las prácticas de gestión aplicadas durante décadas.

En lugar de abandonar el cultivo del pino marítimo, las autoridades y propietarios forestales están estudiando diferentes estrategias para hacer que el bosque sea más resistente. Entre las medidas se encuentra la diversificación de las especies plantadas, además de la ampliación de cortafuegos y la mejora de los accesos para facilitar la llegada de los equipos de emergencia cuando se producen incendios.

Para hacer frente a estos desafíos, los expertoss están modificando sus métodos de gestión con el objetivo de mantener la importancia económica y cultural de este enorme bosque y, al mismo tiempo, aumentar su capacidad para responder a las nuevas condiciones ambientales.

Casi 170 años después de que Napoleón III impulsara aquel ambicioso proyecto, el Bosque de las Landas continúa siendo uno de los ejemplos más destacados de cómo una intervención humana a gran escala puede modificar por completo un territorio. Lo que comenzó como una iniciativa destinada a drenar marismas, controlar la arena y mejorar las condiciones de vida terminó dando lugar a una inmensa masa forestal que todavía hoy condiciona la economía, el paisaje y la forma de vida de la región.

Las Landas: uno de los grandes bosques de Europa

El bosque de las Landas ocupa cerca de un millón de hectáreas, una enorme extensión que constituye precisamente uno de sus principales atractivos. Su ubicación, entre los departamentos de las Landas y la Gironda, amplía todavía más las posibilidades para quienes desean descubrir este entorno natural. Los visitantes pueden alojarse tanto en localidades costeras de las Landas, como Biscarrosse y Parentis, como en conocidos destinos turísticos de la Gironda, entre ellos Arcachon.

La tranquilidad que caracteriza a buena parte del macizo convierte la zona en un lugar especialmente atractivo para descansar y desconectar. Esta sensación se intensifica en los alrededores de los lagos de Biscarrosse-Parentis y Cazaux-Sanguinet, dos espacios de gran belleza situados junto al bosque y a poca distancia del océano Atlántico.

Precisamente, la costa de las Landas es otro de los grandes atractivos de esta región. Sus largas playas de arena dorada se extienden frente al océano y están rodeadas por dunas y pinares, creando un paisaje natural de gran belleza. El litoral es también conocido por sus grandes olas, que atraen cada año a numerosos aficionados al surf y otros deportes acuáticos.