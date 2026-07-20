Celebración del Mundial 2026 de España, en directo: recorrido, cuándo llegan a Cibeles, actuaciones y última hora de la fiesta en Madrid hoy
Este lunes por la tarde está previsto un recorrido de celebración que tendrá como punto culminante la plaza de Cibeles
La FIFA abre una investigación a Argentina por sus comportamientos antideportivos en la final
¡España ya está de celebración! La selección de Luis de la Fuente ha vuelto a hacer historia al proclamarse campeona del mundo por segunda vez, 16 años después de levantar el trofeo en Sudáfrica. La victoria frente a Argentina ha desatado una auténtica marea de alegría en todo el país, con miles de aficionados tomando las calles y reuniéndose frente a pantallas gigantes para celebrar un nuevo hito del fútbol español.
Ahora, toda la atención está puesta en Madrid, donde la campeona del mundo será recibida por una afición entregada.
Este lunes por la tarde está previsto un recorrido de celebración que tendrá como punto culminante la plaza de Cibeles, escenario de los grandes éxitos del deporte español.
El autobús llega a Colón
Los campeones del mundo han llegado a la Plaza de Colón, donde miles de personas están esperándoles. La rúa está llegando a su fin de camino a la plaza de Cibeles, donde hay más de 100.000 personas esperando a la selección.
‘REYES DEL MUNDO’
Es el lema que preside el autobús que está llevando a los 25 campeones del mundo por todo Madrid. La rúa llega ahora a la plaza de Colón, rodeada de miles de aficionados.
Más de un millón de aficionados
Más de un millón de personas están abarrotando las calles de Madrid celebrando con los campeones del mundo y esperando que lleguen a la Plaza de Cibeles para ofrecer la copa a todo el país.
Empieza la fiesta en Cibeles
El grupo indie Viva Suecia es el primer encargado de amenizar a las miles de personas que están concentradas en la Plaza de Cibeles esperando a que lleguen los 25 campeones del mundo.
Los jugadores del Atleti ‘fichan’ a Rodri
Los jugadores del Atlético de Madrid Llorente, Baena, Pubill y Grimaldo se han hecho una foto con la bandera de España con el escudo del Atleti, y han incluido a Rodri, MVP del Mundial, que jugó una temporada a las órdenes de Simeone y fue canterano del club.
Velada del año VII: Paredes vs Gavi
Los jugadores sostienen ahora un cartel con una foto del hermano de Lamine Yamal por un lado y la frase: «Velada del año VII: Paredes vs Gavi» por el otro, haciendo humor con la tangana del final del partido de ayer.
Fiesta en Cibeles
Se está animando la Plaza de Cibeles mientras miles de aficionados esperan a los campeones del mundo para un show que pinta a histórico.
Los jugadores ofrecen la copa a la afición
Los 25 campeones del mundo están ofreciendo el trofeo a los miles de aficionados que abarrotan ahora mismo la Plaza de la Moncloa mientras retumba el «Yo soy español, español, español».
Comienza una rúa histórica
El autobús que llevará a los 25 campeones del mundo ya se ha puesto en marcha desde Moncloa. Los primeros aficionados ya aclaman a los jugadores desde la calle. En el autobús se puede leer el rótulo «Reyes del mundo» mientras la copa corona la parte de adelante del bus.
Miles de personas esperan a la selección
Miles de aficionados han abarrotado todas las calles de Madrid para recibir a los 25 jugadores del mundo que ya se encuentran en el autobús que recorrerá todo el centro de Madrid hasta acabar en la plaza de Cibeles.
Baena no mira a Pedro Sánchez
Uno de los momentos más comentados en el recibimiento en el Palacio de la Moncloa lo ha protagonizado Álex Baena. El futbolista del Atlético de Madrid ha retirado la mirada a Pedro Sánchez durante el saludo del presidente a los jugadores. Un gesto que también hizo en el pasado Dani Carvajal en la celebración de la Eurocopa en el 2024.
La FIFA abrirá una investigación a Argentina
Los comportamientos antideportivos de los jugadores argentinos al acabar el partido no han pasado desapercibidos. La FIFA ha anunciado que abrirá una investigación en la que recopilará todas las imágenes y las analizará para determinar si sanciona a los argentinos y, en tal caso, qué castigo les impone.
La selección pone rumbo a Cibeles
Los jugadores de la selección han salido del Palacio de la Moncloa. Los 25 campeones del mundo se subirán a un autobús que recorrerá las calles de Madrid hasta llegar, a las 21:00, a un escenario instalado en la plaza de Cibeles donde les esperan miles de personas.
Pedro Sánchez: «Gracias por vuestro juego»
El presidente del Gobierno ha tomado la palabra expresando su gratitud a la selección por su «magnífico juego». Sánchez ha dado las gracias a todos los jugadores, miembros del cuerpo técnico y trabajadores de la Federación por el Mundial conquistado.
Rodri: «Sin lugar a dudas, es mi título más especial»
El capitán de la selección y balón de oro del Mundial, Rodri, se ha dirigido a los aficionados reunidos en Moncloa. Para Rodri, ganar un título con la selección «es lo más bonito que hay» y tiene más valor que el resto de títulos de su carrera, siendo este su título «más especial».
Cientos de personas esperan a la selección en Moncloa
Cientos de aficionados esperan bajo el sol a los jugadores en el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigirá un discurso desde un escenario instalado en el Palacio, junto a todos los miembros de la selección.
Pedro Sánchez recibe a los campeones del mundo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido y saludado a los 25 jugadores y a los miembros del cuerpo técnico de la selección.
La selección llega a la Moncloa
Los campeones del mundo acaban de llegar al Palacio de la Moncloa, donde serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Balón de Oro cierra la puerta a España
La organización del Balón de Oro ha publicado un comunicado en su web aclarando que ganar el Mundial no garantiza el premio: «Para ganarlo, es necesario haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial». Esto rebaja las opciones de jugadores españoles como Rodri, MVP del Mundial, o de Fabián Ruiz, campeón de Champions y Liga con el PSG.
¿Qué pasó en 2024 cuando Sánchez recibió a los campeones?
Hace dos años, el presidente del Gobierno ya tuvo un encuentro en Moncloa con los entonces ganadores de la Eurocopa. Aquella vez, De la Fuente era seleccionador y Rodri Hernández uno de los capitanes que mostró su desagrado gestualmente hacia Sánchez. De hecho, Dani Carvajal le negó el saludo y fue uno de los momentos más sonados de aquella celebración.
Así está el ambiente en Cibeles
Como hace dos años con el éxito en la Eurocopa, la icónica plaza de Madrid ya está abarrotada de aficionados españoles. Miles de personas se han dado cita en Cibeles horas antes de que lleguen los campeones, un momento que no se producirá hasta pasadas las 21:00.
«¡Campeones, campeones!»
En medio de ese cántico de celebración salen los campeones del mundo de La Zarzuela, ovacionados por los miembros y trabajadores de la Casa Real. Ahora pondrán rumbo hacia Moncloa, donde serán recibidos por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.
Así ha sido el emotivo discurso de Felipe VI
El rey ha dedicado unas palabras emocionantes a los campeones del mundo en su recibimiento en La Zarzuela. Recogemos la parte final de ese discurso a los jugadores, De la Fuente y su cuerpo técnico: «Os queda por delante mucha celebración. Estáis cansados, pero lo vais a disfrutar. Quedarse con cada lágrima, aplauso y cántico. Os lo habéis ganado».
Los Reyes reciben a la Selección
Los de Luis de la Fuente han sido recibidos por la Familia Real en Zarzuela y ahora es el turno del discurso del Rey Felipe VI.
La rúa llega a la Puerta de Alcalá
Cada vez más cerca para que los campeones del mundo ofrezcan la copa a la afición. El autobús acaba de llegar a la Puerta de Alcalá, último sitio emblemático antes de llegar a Cibeles, donde están esperando más de 100.000 personas.