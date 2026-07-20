Horario y dónde ver la celebración del Mundial de España en Madrid por televisión en directo y online

España se ha convertido en un país dedicado a la fiesta después de ganar el Mundial 2026 en la final contra Argentina. Millones de españoles han salido a las calles en todas las ciudades para celebrar juntos la segunda Copa del Mundo. Una hazaña que solo ha conseguido la Roja dos veces en toda su historia. La capital espera con ansias la vuelta de la Selección de Estados Unidos y es por ello que es necesario saber el horario y dónde será la celebración del Mundial de España.

Aunque están en otro continente y los futbolistas llegan cansados después de largas horas de viaje de vuelta a casa, el festejo no se hará esperar. Se espera que durante este lunes se haga la rúa en autobús con los jugadores y el trofeo en las principales calles de Madrid, con la culminación en la plaza de Cibeles. El trayecto estará acompañado por un importante dispositivo de seguridad y movilidad para los aficionados que salgan a las calles, con cientos de efectivos desplegados por toda la ciudad para garantizar el desarrollo de la celebración.

La llegada de la selección y el recorrido por Madrid podrán seguirse en directo a través de los principales canales de televisión nacionales. Por el momento, no existe un horario cerrado para el inicio del recorrido, pero lo que es seguro es que arranque durante la tarde de este lunes, después de que terminen todas las recepciones oficiales en Madrid.

Se seguirá la retransmisión principalmente en La 1 de RTVE, además de otras emisiones de cadenas privadas y plataformas digitales que ofrecerán imágenes en tiempo real de la celebración de España. También podrás disfrutar del mejor minuto a minuto en OKDIARIO con las mejores reacciones, última hora y todos los detalles de la celebración de España por ganar el Mundial.