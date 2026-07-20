Cuándo llega el avión de la selección española, a qué hora aterriza en España y en qué aeropuerto

La selección española ha hecho vibrar a todo el país en este Mundial 2026. Después de ganar la Eurocopa en 2024, el equipo de Luis de la Fuente ha vuelto a salir victorioso, esta vez en la Copa del Mundo. 16 años después de Sudáfrica 2010, España ha conquistado en Estados Unidos su segunda estrella. Ahora, la pregunta es cuándo vuelven los campeones del mundo a Madrid.

Está previsto que el combinado nacional coja el vuelo de vuelta a Barajas esta misma noche, una vez acabe el encuentro. Una vez concluyan todos los compromisos en el MetLife Stadium, los héroes de este Mundial se irán directos al aeropuerto, al JFK de Nueva York, para coger el vuelo de vuelta a España.

Contando que el vuelo de Nueva York a Madrid tiene una duración de 7 horas y 25 minutos aproximadamente, se puede decir que el avión de la Selección no aterrizará hasta la mañana de este lunes 20 de julio en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Una vez aterrizados, el combinado español se irá a descansar para luego comenzar con la rúa de celebración en el autobús.

La Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid ya tienen preparado el dispositivo de seguridad para que la Selección celebre el título en la Copa del Mundo, después de vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga gracias a un gol de Ferran Torres. Los futbolistas recorrerán las calles de la capital en el autobús descapotable. Una ruta que acabará en la Plaza de Cibeles con el fin de fiesta junto a la afición.