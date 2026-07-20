La Argentina de Messi, antideportiva hasta el final: dio la espalda a la entrega de la Copa del Mundo a España

Argentina no mostró su lado más elegante tras perder la final del Mundial. Toda la plantilla le dio la espalda a España cuando los jugadores levantaron la Copa del Mundo. El equipo se quedó mirando a su afición en un polémico gesto que dañó una imagen que será histórica.

Saber perder es algo que también debe estrenarse. Tras el pitido final, algunos futbolistas enseñaron su peor versión. Leandro Paredes tuvo un fuerte enganchón con Eric García y Gavi, que solo estaban celebrando la victoria. Otamendi también discutió con Rodri y le dijo que había hablado mucho sobre el arbitraje en la previa del encuentro.

El subcampeón tiene la obligación moral de estar presente cuando el rival levanta el título. El equipo decidió vivir ese momento con su afición, que todavía no se había movido del estadio. España elevo al cielo la copa y celebró la hazaña histórica que acababan de conseguir.

La segunda estrella ya es una realidad

Los de Luis de la Fuente firmaron un partido excepcional. La Roja controló los tiempos a la perfección y dominó a Argentina. La gestión de la posesión sirvió para que La Albiceleste no encontrara la forma de tirar a puerta. Los aficionados ya esperan a los jugadores para celebrar en casa.