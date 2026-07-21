Claudia Rodríguez y su flechazo con Cucurella: «La primera vez que le vi me encantó; creo en el amor a primera vista, pero me enamoré cuando descubrí la persona que era»

La relación entre Claudia Rodríguez y el flamante campeón del mundo Marc Cucurella nació cuando ambos eran apenas unos adolescentes y mucho antes de que la carrera del futbolista le llevara a recorrer distintos clubes de Europa. En una reciente entrevista, la influencer ha repasado cómo fueron aquellos primeros años de noviazgo, las decisiones que tomaron siendo muy jóvenes y el papel que ha desempeñado el fútbol en la construcción de su vida familiar.

Una Claudia Rodríguez que asegura que el primer encuentro con el jugador fue inolvidable. «La primera vez que le vi me encantó. Sí creo en el amor a primera vista», afirma. Sin embargo, matiza que el verdadero enamoramiento llegó con el tiempo, cuando tuvo la oportunidad de descubrir cómo era Marc Cucurella fuera de los terrenos de juego, en el día a día. «Fue cuando conocí a la persona que era cuando realmente me enamoré», explica en Vanitatis la influencer, que comenzó su relación con Cucurella cuando ambos tenían 17 años.

Poco después de iniciar su relación, la trayectoria deportiva del futbolista dio un giro. Tras formarse en el Barcelona, recibió la oportunidad de continuar su carrera en el Eibar, una decisión que también cambió el rumbo de la vida de Claudia: «Éramos dos chicos muy jóvenes, pero entendimos que lo importante era seguir unidos, aunque fuera lejos de casa». Los cambios de club obligaron a la familia a adaptarse una y otra vez a nuevas ciudades, nuevas viviendas y nuevas dinámicas, como ahora ocurre con su fichaje por el Real Madrid, equipo del que ella es aficionada.

Según explica, cada traslado implica organizar desde cero aspectos tan cotidianos como la búsqueda de vivienda, la elección del colegio para los niños o encontrar nuevos profesionales sanitarios. Mientras Cucurella centra sus esfuerzos en el terreno de juego, ella reconoce que suele asumir la organización de toda la logística familiar para facilitar la adaptación de sus tres hijos. Y es que la pareja decidió dar un paso poco habitual entre personas de su edad y convertirse en padres cuando apenas superaban la veintena. Su hijo mayor, Mateo, nació cuando Marc tenía 21 años y Claudia 20.

Claudia Rodríguez, Cucurella y sus hijos

Con el tiempo llegó también uno de los momentos más difíciles para ambos, que fue el diagnóstico de autismo de Mateo. Desde entonces, Claudia se volcó en encontrar recursos, especialistas y tratamientos que pudieran favorecer el desarrollo de su hijo, llegando incluso a viajar a Argentina para conocer nuevas metodologías. Cuando habla de Mateo prefiere hacerlo poniendo el foco en su personalidad y lo describe como un niño alegre, cariñoso y valiente, con una gran pasión por la música.

«Marc se implica en absolutamente todo, noches incluidas», señala, insistiendo en que para ellos siempre ha sido lo natural desde que decidieron formar una familia. Por último, Claudia Rodríguez reflexiona sobre el aprendizaje que le ha dejado la maternidad. Reconoce que durante años ha trabajado en terapia para encontrar un equilibrio entre su faceta de madre, de pareja y de mujer. «Cuando entiendes que tus hijos necesitan una madre feliz, cambian muchas cosas», concluye, defendiendo la importancia de cuidar también el bienestar personal para poder cuidar de la familia.