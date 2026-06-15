Quién es Claudia Rodríguez, pareja de Cucurella: su edad, de dónde es y cuántos hijos tiene

Este lunes 15 de junio, Marc Cucurella es el nombre que está ocupando los principales titulares de los medios de comunicación en nuestro país. Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el fichaje del deportista por el Real Madrid, el mundo entero quiere conocer un poco mejor al futbolista. Por ello, en esta ocasión, nos ponemos manos a la obra para conocer su lado más personal, es decir, a la mujer que ha conquistado al hombre del momento, Claudia Rodríguez. Y es que la pareja presume orgullosa de la relación que tienen desde hace años. Un romance que comenzó en el 2018 y por el que han terminado formando su propia familia juntos. Pero, ¿qué es lo que se sabe de la joven? ¡Te lo contamos!

El lado más profesional de Claudia Rodríguez

Detalles concretos sobre Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella, son pocos los que se saben. Según hemos podido saber, la joven tiene 26 años y es originaria de Mataró, Barcelona. Asimismo, se desconoce cuál es su profesión, pero se sabe que tiene formación en ballet y que se formó para ser comunicadora. Actualmente, se está haciendo un hueco en las redes sociales como creadora de contenido.

«Para mí, lo más difícil fue aparcar mis sueños para perseguir los de él, pero nunca me he abandonado tampoco, siempre he seguido apostando por mí, buscando un plan B, y Marc me apoya muchísimo, siempre está pendiente de mí, dándome ideas y ayudándome en cada paso que doy», contó ella durante su entrevista con ¡Hola!. Y es que la catalana nunca dudó en hacer las maletas y mudarse con su pareja a Inglaterra, pues él jugaba en el Chelsea.

El lado más personal de Claudia Rodríguez

En redes sociales, Claudia Rodríguez lleva años labrándose una carrera como influencer y creadora de contenido. En plataformas como Instagram, la joven acumula más de 169.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su día a día, viajes o momentos que comparte con su familia. Asimismo, ha revelado en muchas ocasiones que es fiel seguidora del Real Madrid.

Por otro lado, a nivel sentimental, se sabe que es pareja de Marc Cucurella desde hace años. Un romance que dio un importante paso cuando ella tenía 19 años, momento en el que se quedó embarazada de su primer hijo con el futbolista. Juntos dieron la bienvenida al mundo a Mateo, pero, años después, llegaron Río y Bella. Una bonita familia de la que presumen orgullosos. Así pues, respecto a la manera en la que se conocieron, la pareja ha confesado que todo sucedió por redes sociales y contactos en común.

«Vimos algo diferente en Mateo cuando era pequeño, de unos 13 meses, pero fue un proceso largo obtener el diagnóstico», contó durante su paso por el documental Married to the Game. Y es que el primer hijo de la pareja ha sido diagnosticado con autismo. Por ello, apostaron por encontrar el mejor colegio, especial en su caso, que hubiese en Londres.