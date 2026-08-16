Óscar Puente pierde los papeles por completo y le grita a Ayuso: «¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha perdido los papeles por completo en su última publicación en redes sociales. Puente ha llamado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «¡fascista!» y «‘terrorista!» en dos ocasiones después de que ésta cargara contra Pedro Sánchez por no actuar en Ceuta y permitir la entrada de «muchos terroristas».

«El Gobierno ha dejado que España sea invadida por terroristas que no quiere identificar mientras seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Sánchez es un irresponsable y un traidor. Las fronteras de España se protegen. La seguridad de los españoles no se negocia», recriminó Ayuso este sábado. En respuesta, Puente le ha gritado en redes sociales: «¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas! ¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!».

«Riesgo de terrorismo» en Ceuta

Las palabras de Ayuso llegan después de que el diario italiano Corriere della Sera informara que los servicios secretos italianos y españoles alertaran del riesgo de terrorismo yihadista en Ceuta por la invasión masiva. El rotativo italiano explica que los servicios secretos italianos transmitieron a su Gobierno que Ceuta podría convertirse en un centro de «radicalización y reclutamiento yihadista, con decenas de personas originarias de la zona que en el pasado se habrían marchado para combatir en Siria y en Irak». Desvelan, además, que la Inteligencia española habría compartido información en este sentido con los italianos.

Según el diario italiano, se baraja la posibilidad de que los yihadistas estén planeando un reclutamiento a través de estas oleadas de inmigración masiva que, en muchos casos, acaba en Castillejos, la localidad marroquí más cercana a Ceuta.

Nuevo intento de asalto a Ceuta

Un nuevo intento de asalto a Ceuta tuvo lugar este sábado después de que numerosos mensajes circulasen de nuevo en redes sociales. Las fuerzas de seguridad de Marruecos aseguraron haber frustrado el intento de «cientos» de inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, de cruzar de forma irregular a Ceuta. Según su versión, estos se habrían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Castillejos y los agentes marroquíes los dispersaron. Durante la operación, las fuerzas antidisturbios emplearon porras, gases lacrimógenos y perros policía para dispersar a los inmigrantes, ayudados por un helicóptero.

La jornada terminó con la detención de más de 300 inmigrantes. Un día después, la frontera de Marruecos recupera la normalidad, mientras que Ceuta continúa con los estragos causados por la invasión masiva, donde desde entonces se han producido asentamientos de miles de ilegales sin que se vislumbren soluciones. En total, la playa acoge a alrededor de 1.500 inmigrantes, según las estimaciones de la Policía manejadas en los últimos días. Los ceutíes viven con miedo por el «abandono» del Gobierno a la ciudad autónoma.