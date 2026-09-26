Inglaterra 2-1 España, en directo | Goles, alineaciones, resultado y minuto a minuto del debut de la Selección en la Nations League

La selección española arranca su participación en la UEFA Nations League y lo hará enfrentándose a Inglaterra en lo que será uno de los partidos más destacados de toda la jornada 1. Ambos combinados cayeron en el grupo A3 y son los claros candidatos a luchar por la primera plaza de este cuadro en el que también están Croacia y la República Checa. Narraremos en directo y en vivo online gratis el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este emocionante choque Inglaterra – España en la Liga de las Naciones.

Inglaterra – España de la Nations League, en directo

El grupo de la UEFA Nations League

Ha arrancado ya la nueva edición de la UEFA Nations League y la selección española espera poder sumar un nuevo título a sus vitrinas. Los de Luis de la Fuente ya conquistaron en 2023 el título por primera vez en su historia y en el de 2025 cayeron en la tanda de penaltis en la final contra Portugal, así que ahora el objetivo es conseguir el segundo entorchado para la Real Federación Española de Fútbol. Para ello, antes de pensar en la fase eliminatoria, España va a tener que superar un duro cuadro en el que está con Inglaterra, Croacia y República Checa.

Una era dorada

Como ya hemos mencionado, en 2023 la selección española dirigida por Luis de la Fuente conseguía conquistar la Liga de las Naciones por primera. A partir de ahí ha comenzado una era bastante exitosa para el combinado nacional de nuestro país, que en 2024 conseguía ganar la Eurocopa, curiosamente, ante Inglaterra, rival de hoy en la UEFA Nations League. El colofón, y esperemos que no sea el final, llegó este verano en Estados Unidos con la consecución del Mundial 2026 que ha supuesto que España borde una estrella más en su camiseta sobre el escudo.

Partidazo en Wembley

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – España que corresponde a la primera jornada del grupo A3 de la UEFA Nations League. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se enfrenta a los Three Lions en un enclave mágico como es Wembley. Será duro para los actuales campeones del mundo y de la Eurocopa, que, por cierto, estrenan la segunda estrella en el pecho, pero lo que está claro es que será un auténtico partidazo.