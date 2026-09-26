Inglaterra 2-1 España, en directo | Goles, alineaciones, resultado y minuto a minuto del debut de la Selección en la Nations League
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra - España de la UEFA Nations League
Vídeo: La afición española conquista Wembley: así sonó el himno de España
La afición española recibe a la Selección al grito de «¡campeones!» en Wembley
La selección española arranca su participación en la UEFA Nations League y lo hará enfrentándose a Inglaterra en lo que será uno de los partidos más destacados de toda la jornada 1. Ambos combinados cayeron en el grupo A3 y son los claros candidatos a luchar por la primera plaza de este cuadro en el que también están Croacia y la República Checa. Narraremos en directo y en vivo online gratis el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este emocionante choque Inglaterra – España en la Liga de las Naciones.
Inglaterra – España de la Nations League, en directo
El grupo de la UEFA Nations League
Ha arrancado ya la nueva edición de la UEFA Nations League y la selección española espera poder sumar un nuevo título a sus vitrinas. Los de Luis de la Fuente ya conquistaron en 2023 el título por primera vez en su historia y en el de 2025 cayeron en la tanda de penaltis en la final contra Portugal, así que ahora el objetivo es conseguir el segundo entorchado para la Real Federación Española de Fútbol. Para ello, antes de pensar en la fase eliminatoria, España va a tener que superar un duro cuadro en el que está con Inglaterra, Croacia y República Checa.
Una era dorada
Como ya hemos mencionado, en 2023 la selección española dirigida por Luis de la Fuente conseguía conquistar la Liga de las Naciones por primera. A partir de ahí ha comenzado una era bastante exitosa para el combinado nacional de nuestro país, que en 2024 conseguía ganar la Eurocopa, curiosamente, ante Inglaterra, rival de hoy en la UEFA Nations League. El colofón, y esperemos que no sea el final, llegó este verano en Estados Unidos con la consecución del Mundial 2026 que ha supuesto que España borde una estrella más en su camiseta sobre el escudo.
Partidazo en Wembley
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Inglaterra – España que corresponde a la primera jornada del grupo A3 de la UEFA Nations League. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se enfrenta a los Three Lions en un enclave mágico como es Wembley. Será duro para los actuales campeones del mundo y de la Eurocopa, que, por cierto, estrenan la segunda estrella en el pecho, pero lo que está claro es que será un auténtico partidazo.
Lamine Yamal
El futbolista del Barcelona abrió la lata nada más empezar el partido, pero Inglaterra le dio la vuelta al marcador. Así fue el gol de Lamine Yamal.
¡Descanso en Wembley!
Terminó el primer tiempo en Londres después de una ocasión de Lamine Yamal.
Min 45
¡Al palo!
Centro de Cucurella que se fue envenenando y lo repelió el poste. Se jugará un minuto más en este primer tiempo.
Min 43
Despejan los ingleses
Disparo de Fabián Ruiz que acaba en córner. En el saque de esquina despejó Inglaterra sin problemas.
Min 42
A la grada de Wembley
Nuevo fallo de Inglaterra en la salida del balón y Lamine Yamal pudo chutar a portería, pero echó el cuerpo hacia atrás y el esférico se fue al primer anfiteatro de Wembley.
MIn 40
¡GOL DE INGLATERRA!
¡GOL DE INGLATERRA! ¡GOL DE HARRY KANE! Remontada exprés de los ingleses. Centro desde la línea de fondo y el remate del delantero del Bayern de Múnich tocó en Cucurella antes de que se metiese en la portería de Unai Simón.
Min 39
¡Harry Kane!
Vaya disparo de Harry Kane desde la medialuna del área. El balón se fue por tan poco que el efecto óptico hizo que aficionados en Wembley cantasen gol.
Min 36
¡GOL DE INGLATERRA!
¡GOL DE INGLATERRA! ¡GOL DE ANTHONY GORDON! Sacó en corto un córner España y el balón acabó en la otra banda, donde Nico Williams perdió la bola para que los ingleses iniciaran un contragolpe letal que terminó con asistencia de Bellingham para el jugador del Barcelona, que no falló. Rarete lo que hizo Unai Simón, que se quedó a media salida.
Min 34
¡Dani Olmo!
Vaya pase de tacón de Lamine Yamal para Dani Olmo, que se sacó un disparo cruzado que se fue por muy poco.
Min 32
¡Laporte!
Gran jugada de Saka que intenta finalizar con un disparo desde fuera del área. Laporte metió la cabeza y despejó a córner. En el saque de esquina los ingleses volvieron a darle el balón a Unai Simón.
Min 29
Disparo alto
Otro saque de esquina para los locales y esta vez entre Rodri y Cubarsí despejaron el cuero, pero el balón siguió rondando el área de Unai Simón y el chut final de Bukayo Saka se marchó a las nubes.
Min 27
¡La que ha fallado Ferran!
Vaya ocasión clarísima para España. Robo de Lamine Yamal y el pase espectacular de Rodri hizo que Ferran, con una buena carrera, se plantase en un mano a mano que mandó fuera.
Min 23
El entrenador de Inglaterra
El alemán Thomas Tuchel es el seleccionador nacional de Inglaterra y en el Mundial 2026 fue capaz de colgarse el bronce con el combinado británico.
Min 21
Falta sin peligro
Otro acercamiento de los ingleses. Ahora con una falta lateral que botó Saka. Su centro chut raso fue muy potente y lo robó España sin problemas. Los de Luis de la Fuente fueron a iniciar un contragolpe, pero tuvieron que ralentizar el juego.
Min 19
Unai Simón, muy seguro
El córner ahora fue para el combinado local. Saka mandó la bola al corazón del área y salió bien Unai Simón para hacerse con el balón aéreo.
Min 16
James Trafford
Vaya ocasión tuvo Ferran Torres ahora, que dispuso de un mano a mano frente al portero del Leeds y salió victorioso el arquero.
Min 15
Despierta Inglaterra
Centro de Inglaterra al segundo palo que Cucurella toca y se va por línea de fondo. El árbitro señaló saque de portería. Parece que los Three Lions están espabilando en este último tramo del choque.
Min 12
Despeja España
Falta a favor de Inglaterra en campo de España. Colgaron el balón al área, pero despejó la zaga de la Selección sin problemas.
Min 9
Cuántos mundiales tiene Inglaterra
Ya gana España en Wembley y también ganamos a los ingleses en Copas del Mundo, ya que nosotros tenemos dos e Inglaterra sólo tiene un Mundial.
Min 8
Saque de esquina
Córner a favor de España. Jugada ensayada porque el balón fue a la medialuna del área y Lamine Yamal estrelló su volea en un defensor. En la segunda jugada hubo otro centro que remató Ferran Torres al fondo de la red, pero era claro fuera de juego y se anuló.
Min 6
¡Unai Simón!
Pérdida de España en el centro del campo y Anthony Gordon monta la jugada tras superar a Fabián, pero su centro lo intervino Unai Simón.
Min 5
La presión de España
La selección española ha salido con gran intensidad y esa presión evita que los ingleses muevan el balón con comodidad y así que los de Luis de la Fuente recuperan rápidamente el cuero.
Min 2
¡GOOOOOL DE ESPAÑA!
¡GOL DE ESPAÑA! ¡GOOOOOL DE LAMINE YAMAL! Fallo garrafal de los ingleses al sacar el balón jugado desde atrás y estuvo listísimo el de Rocafonda para robar el cuero y plantarse solo ante Trafford y marcar con un disparo colocado que chocó en el palo antes de introducirse en la portería británica.
Min 2
Dónde se juega el Inglaterra – España
Recordamos que este choque que acaba de comenzar de la Selección se está disputando en Wembley y forma parte de la UEFA Nations League.
¡Comienza el Inglaterra – España!
Rueda el balón ya en Wembley en este partidazo de la UEFA Nations League. ¡Sacó de centro España! Se guardó un minuto de silencio por varios futbolistas ingleses que han fallecido en el último año, entre los que estaría Kevin Keegan.
El himno de España
Resuena ya por la megafonía de Wembley el himno de la selección española. Cuando finalice le tocará a los ingleses oir el suyo.
5 minutos
Ya no queda nada para que ruede el balón en Wembley y los futbolistas de Inglaterra y España saltarán ya al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales.
Sin Eric García
El futbolista del Barcelona era titular hoy contra Inglaterra, pero se ha retirado del entrenamiento y su puesto lo va a ocupar Marc Pubill.
La previa
Aprovechamos que queda poco para que ruede el balón en Wembley para dejarles la mejor previa del Inglaterra – España.
Aitor Karanka
Una de las figuras más importantes para la estabilidad de la selección española y de Luis de la Fuente es el ex defensor del Real Madrid y del Athletic Club. Las labores de Aitor Karanka.
La segunda estrella
Hoy la selección española vuelve a jugar tras ganar la final del Mundial 2026, por lo que España estrena la segunda estrella.
Wembley
A nadie se le escapa que el estadio londinense es uno de los más conocidos y míticos del deporte rey, pero. ¿cómo le ha ido a España en Wembley?
Alineación de Inglaterra
También conocemos el once con el que Thomas Tuchel intentará superar a la campeona del mundo. Esta es la alineación oficial de Inglaterra contra España hoy: Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham; Saka, Gordon y Harry Kane.
A qué hora empieza el Inglaterra – España
La UEFA programó el Inglaterra – España para las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias, así que no queda nada para que ruede el balón en Wembley en este choque de la UEFA Nations League.
Luis de la Fuente
El seleccionador nacional habló en rueda de prensa para analizar este choque frente a Inglaterra, pero también comentó que no le gusta este nuevo parón de selecciones. Las palabras de Luis de la Fuente.
Lamine Yamal
El futbolista del Barcelona se ha posicionado como uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, pero, además de eso, Lamine Yamal ha desvelado la conversación que tuvo con Messi en la final del Mundial.
Los descartes
Luis de la Fuente ha tenido que descartar a tres futbolistas para este partido contra Inglaterra de todos los que citó para este largo parón de selecciones. Víctor Muñoz, Roberto Fernández e Iván Fresneda se quedan en la grada.
Dónde ver por TV el Inglaterra – España
Recordamos que este choque entre Inglaterra y la selección española se podrá ver en directo por TV por La1, pero en OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en este choque de España en la Liga de las Naciones.
Alineación oficial de España
Ya tenemos el once con el que Luis de la Fuente intentará que la Selección debute con victoria en Wembley en la Nations League. Esta es la alineación oficial de España hoy contra Inglaterra: Unai Simón; Eric García, Laporte, Pau Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres.
¡Una horita y media!
Muy buenas tardes a todos. Arrancamos la narración del Inglaterra – España de la UEFA Nations League, que promete ser apasionante. En breves momentos les anunciaremos las alineaciones de los ingleses y de la Selección.
El himno de España
Uno de los momentazos de la noche fue cuando el himno de España sonó en Wembley con los aficionados de nuestro país dándolo todo.