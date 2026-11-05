La psicología explica que las personas que dejan la ropa sobre una silla no son necesariamente desordenadas: tienen una razón práctica detrás

Hay una escena que se repite en muchos dormitorios, la de una silla que ha dejado de servir para sentarse y se ha convertido en un pequeño armario improvisado. Sobre ella se acumulan pantalones, camisetas y sudaderas que ya se han utilizado, pero que todavía no necesitan pasar por la lavadora. Aunque desde fuera pueda parecer una señal de desorden, la psicología ofrece una explicación más práctica, ya que algunas personas utilizan ese espacio como una categoría intermedia para organizar su ropa. No obstante, este comportamiento no responde a una única causa ni permite determinar cómo es la personalidad de alguien.

La silla como armario intermedio

La explicación más sencilla está relacionada con la clasificación de las prendas. Hay ropa que no está completamente limpia para volver al armario, pero tampoco lo suficientemente sucia para echarla al cesto. En ese punto intermedio, la silla funciona como un lugar provisional donde dejarla hasta que vuelva a utilizarse o llegue el momento de lavarla.

Esta solución evita tener que tomar una decisión inmediata cada vez que alguien se cambia de ropa. También permite mantener las prendas a la vista y localizarlas rápidamente cuando se necesitan. Por eso, lo que parece desorden puede ser, en determinados hogares, una estrategia cotidiana de organización que se adapta a las rutinas de cada persona.

El cansancio y las decisiones pendientes

Otra posible explicación tiene que ver con la procrastinación y la fatiga mental. Después de una jornada larga, guardar cada prenda puede convertirse en una tarea secundaria frente a otras obligaciones. Dejarla sobre una silla permite aplazar esa pequeña decisión, aunque el montón termine creciendo con el paso de los días.

Un estudio publicado en 2023, en el que participaron 227 adultos, analizó la relación entre el desorden, la indecisión y la procrastinación. Sus resultados encontraron que las personas más indecisas podían experimentar mayores consecuencias negativas relacionadas con la acumulación de objetos.

Cuándo puede convertirse en un problema

La clave está en cómo afecta este hábito a la vida diaria. Si la ropa acumulada dificulta utilizar la habitación, genera conflictos o provoca malestar, puede ser conveniente establecer pequeñas rutinas para mantener el espacio bajo control.

En definitiva, tener una silla llena de ropa no convierte automáticamente a nadie en una persona desordenada. Puede ser una solución práctica, una tarea aplazada o una costumbre adquirida. Lo importante es distinguir entre una forma personal de organizarse y una acumulación que termina interfiriendo en el bienestar.