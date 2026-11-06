Jorge Buxadé: «Para evitar las llegadas de pateras tienes que poner tu muro de protección en el mar»

Jorge Buxadé es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y eurodiputado, y abogado de profesión. Como abogado, precisamente, ha liderado el recurso ante el Tribunal Supremo que ha permitido frenar el intento de Pedro Sánchez de permitir el voto a decenas de miles de personas colándolas en el censo a través de la Ley de Nietos. Buxadé ha visitado Palma para acompañar a los candidatos de Vox en Baleares a las elecciones del próximo 29-N. Recién aterrizado de Bruselas, ha atendido a OKBALEARES.

PREGUNTA.- Vamos por lo más inmediato. Óscar Puente ha acabado, como ya se sabe, renunciando al cargo de ministro. ¿Cómo se veía en Bruselas que un país teóricamente moderno, avanzado, de los punteros de Europa, sufra dos siniestros ferroviarios gravísimos como los que ha vivido España en menos de nueve meses?

RESPUESTA.- Yo durante años he estado diciendo que Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen estaban en una gran alianza y, por lo tanto, Pedro Sánchez había conseguido que esa coalición popular-socialista que manda en Bruselas le protegiera. Pero desde el apagón, el gran apagón de abril de 2025, la imagen de Pedro Sánchez, de su Gobierno y de España va en caída libre. Después del apagón vino el accidente de Adamuz y ahora esta nueva tragedia ferroviaria. En Europa no se entiende nada y todo el mundo es consciente de que el dinero no se ha destinado a lo que se tenía que destinar, que eso es algo que ya todos los españoles saben, ya que se lo han gastado en cocaína y prostitutas y también que se lo han gastado en adjudicaciones de contratos no ejecutados, en mordidas para los amigos y sobre todo en colocar a toda su gente en lugares donde debería haber personas especializadas y funcionarios de relevancia y de conocimiento, que son los que deben gestionar la administración.

P.- En esa línea, en Bruselas ya aquello de la marca España, la envidia por nuestra ingeniería y esos discursos que se han lanzado desde la Moncloa de «somos la envidia de toda Europa, porque nuestro PIB crece, España va como una moto….» ¿Todo eso ya se ha caído?

R.- Esto ha funcionado como propaganda y ha funcionado, repito, porque, y hay que insistir en esto porque es un tema muy grave, porque Ursula von der Leyen ha sido la gran protectora de Pedro Sánchez y eso es algo en lo que nosotros insistimos. La necesidad de que el Partido Popular rompa con los socialistas, de verdad. No puede ser que Ursula, que es la jefa del PP, sea como la gran protectora de Sánchez, pero es evidente que la mayor parte de los diputados europeos son conscientes de la situación de España. También debo decir que no son tontos y saben distinguir lo que es España y el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, con todos sus aliados de extrema izquierda, comunistas y separatistas.

P.- A estos hechos supongo que se puede añadir su postura con Israel y su política migratoria como causas de su pérdida de credibilidad en el continente.

R.- Claro, la política migratoria es definitiva porque en Bruselas poco a poco las cosas van cambiando. La posible victoria de Marine Le Pen en Francia, que Giorgia Meloni repita como primer ministro en Italia, el previsible cambio de gobierno en Polonia, el crecimiento de Alternativa por Alemania, están poniendo de manifiesto que la inmigración es el tema fundamental en Europa, como venimos señalando durante años. Y, claro, lo que no se entiende es la regularización masiva de un millón. Tampoco se entiende incluso el fraude electoral de la Ley de Nietos. Y Sánchez ahora mismo es un peligro existencial para Europa. El mayor número de entradas ilegales de inmigrantes en Europa se produce vía Canarias, vía el sur de España y vía Baleares.

P.- Usted, como abogado, estuvo al frente del recurso que presentó Vox ante el Tribunal Supremo contra la Ley de Nietos. ¿Hoy podemos hablar de un triunfo?

R.- Es un triunfo, sin duda, pero no nos hemos librado del todo. Y para librarnos del todo es necesario que el 29 de noviembre haya una mayoría suficiente, porque hay cosas que sólo se van a poder hacer desde el Gobierno, desde revertir el proceso de nacionalización hasta iniciar la revisión de todas estas nacionalizaciones falsas de personas que no tendrían que ser ciudadanos españoles y a las cuales se les ha metido por la puerta de atrás y con fraude.

P.- ¿La incidencia en las elecciones del día 29 será cero?

R.- No lo sabemos. De lo que no tengo ninguna duda es de que Sánchez quería que tuviese incidencia y que todo este plan está perfectamente organizado, orquestado para producir un impacto electoral. Estamos esperando que el Supremo resuelva nuestra segunda solicitud de ampliación a los hijos de. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo. Eso es una gran victoria para la democracia en España, porque la democracia al final significa el gobierno del pueblo, el gobierno del pueblo español y, por lo tanto, que aquellos que no son españoles, pues, no voten eso. Ningún español votará en las elecciones de Alemania. En fin.

P.- Aun así, el Supremo admite que habrá miles de votos que quedarán congelados.

R.- Bueno, la cuestión es esa. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es una medida cautelar. Tendrá que dictar la correspondiente sentencia. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es: «oiga, esos votos de esas personas respecto de las cuales tenemos una duda muy evidente de que haya un fraude en la adquisición de la nacionalidad, separémoslos y no los tengamos en cuenta hasta que haya una sentencia».

P.- Llevamos años escuchando decir a Santiago Abascal la gran necesidad de adelgazar esta administración tan sobredimensionada, con tanto sobrepeso y sustituir en según qué cargos a políticos por técnicos. Esto casa también con el tema de Adif, de Renfe y de la alta velocidad. ¿Quiere decir que con un hipotético gobierno PP-Vox vuelve la tecnocracia?

R.- Creo que vuelve el sentido común y vuelve la prioridad nacional, y forma parte de la prioridad nacional que el dinero de los españoles se destine solo y exclusivamente a aquello que es necesario e imprescindible. Que no haya ni un solo euro de un contribuyente español que se destine a pagar a coleguitas o a enchufar a no se sabe quién en organismos públicos, donde además los sueldos son bastante altos. Hoy es 5 de noviembre (día de la realización de la entrevista). Hoy es el segundo pago de la renta. Hoy hay decenas de miles de españoles que han vuelto a pagar el impuesto sobre la renta. Es el 40% que dejaron aplazado de pago el 30 de junio. Todos esos contribuyentes viven alarmados al saber que los consejos de administración y los órganos de gobierno de Adif, de Renfe, de las autoridades portuarias, de las confederaciones hidrográficas, de todo aquello que se había construido para proteger a los españoles, se ha convertido en el lugar para colocar en la Agencia de Colocación del PSOE S.A. Y eso no puede ser. Entonces, adelgazar la Administración, pero no por el mero hecho de adelgazarla, sino para ser más eficaz, para ser más eficiente y para poner la Administración al servicio de los españoles.

P.- No parece haber sido complicado un acuerdo o un pacto PP-Vox para llegar sin agresiones mutuas a estas elecciones. De hecho, de cara al Senado hay acuerdos mucho más explícitos en ese sentido. ¿Será igual de fácil en el momento en que haya que decidir cómo se cohabita en el caso de hacerlo en un gobierno?

R.- 29-N, voto masivo. Consigamos una mayoría suficiente para hacer todos los cambios que necesita España, que son muchísimos, porque todo lo que ha destruido Sánchez en estos ocho años, Sánchez y sus socios, que no se pueden librar: Més per Mallorca, Compromís, ERC, Bildu, que si quieren salir de rositas de todo esto, no se pueden librar. A partir de ahí vamos a ver qué sucede. ¿Qué tenemos como ejemplo? Los gobiernos regionales, donde estamos en gobiernos de coalición y yo creo que estamos demostrando que ni se eliminan derechos ni se priva a nadie, que al contrario, se está reduciendo el gasto, se está destinando a sanidad y educación. Por lo tanto, es un gobierno de coalición en el que obviamente hay tensiones. Pero esas tensiones, si ponemos todos el interés de España por encima de todo, se verán vencidas.

P.- No hay noticias en comunidades como Extremadura o Aragón de problemas con la prioridad nacional…

R.- Nada. Muy buenas noticias. La prioridad nacional, tal y como nosotros la hemos configurado como un proyecto político, tiende a salvar el Estado social. Si no, el Estado del bienestar se nos va a ir abajo. Si siguen entrando millones y millones de extranjeros de forma ilegal y no se va a sostener, entonces hay que ordenar los bienes, son escasos, las necesidades son muchas y, por tanto, tienes que ordenar como hace un padre de familia. Y la prioridad es perfectamente conforme a la Constitución y perfectamente conforme al Tratado de la Unión Europea. Lo demás es propaganda socialista.

P.- ¿La prioridad nacional está salvaguardada de cualquier problema con Europa?

R.- Sí. sí.

P.- Le veo muy seguro.

R.- Sí. Bueno, no lo veo seguro porque es que cuando hablamos de Europa, es que es muy problemático. Pero desde el punto de vista constitucional, que es lo que a nosotros nos importa, la Constitución de España permite, por supuesto, esa prioridad nacional. En realidad, yo creo que la exige porque es la lógica. España es un país que tiene una serie de bienes y, en primer lugar, debemos atender a las necesidades de los españoles y luego a las de los demás. En cualquier caso, además, la prioridad nacional, lo hemos explicado muchas veces, no es exclusividad nacional. La prioridad nacional también tiene en cuenta a ese residente legal, que trabaja, que cotiza, que se esfuerza, que contribuye. En Baleares hay muchos extranjeros y una proporción muy alta de extranjeros que contribuyen al sistema. Usted contribuye; el sistema le va a devolver. El problema es el que no ha contribuido nunca. El que viene aquí a delinquir, incluso llevándose aquello que debería ser para los españoles.

P.- Complete la frase: el que viene y delinque…

R.- Deportación inmediata.

P.- ¿Eso en Bruselas también se entiende bien?

R.- En Bruselas no sé si lo entienden bien, pero lo vamos a hacer y lo van a entender porque es una exigencia. Bruselas no está en eso, pero los gobiernos de los Estados miembros sí. Y al final los gobiernos de los Estados miembros son los que mandan en Bruselas y los que deberían mandar. Eso se está aplicando por gobiernos socialistas como en Dinamarca o en Alemania. En fin, que Europa está cambiando, que la mayor parte de los europeos son conscientes de que la inmigración masiva, ilegal, descontrolada es un gravísimo problema y que tenemos que ponernos ya manos a la obra a deportar a todos aquellos que no tienen que estar aquí.

P.- Sólo los Estados miembros pueden solicitar formalmente con expectativas de conseguir el propósito la presencia estable de Frontex en un territorio determinado con problemas de inmigración. Es el caso claro de Baleares, que lleva casi una década viendo cómo se van superando récords de número de pateras, de inmigrantes ilegales que llegan y se ha ido a Bruselas a pedir por parte del Gobierno balear la presencia de Frontex. Y la respuesta es que si no lo pide España, nada, y España no lo ha pedido.

R.- Son los gobiernos de los Estados miembros. Es el sistema. Sánchez no lo ha pedido porque es reconocer su fracaso. Absolutamente. Y hay que aclarar. Frontex no es la panacea. Frontex no va a resolver el problema. La cuestión es qué voluntad tiene el Gobierno. ¿El Gobierno tiene la voluntad de que Frontex venga aquí y se convierta en una ONG pública que se dedica a gestionar y tomar datos de los ilegales, no? Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es evitar las llegadas. Evitar las llegadas. Y para evitar las llegadas, tú tienes que poner tu muro de protección en el mar. Y no podemos. No puede suceder, como sucede en Canarias, que nuestros propios buques de salvamento marítimo van a 600 millas náuticas de la costa a recogerles y traerles a Canarias. Tú vas hasta allá y lo devuelves a la costa de Mauritania. Frontex tiene muchos medios, tiene drones, tiene buques, tiene aviones, tiene satélites y por lo tanto eso lo tenemos que poner al servicio de España. Pero en cualquier caso, Frontex lo puede hacer la Guardia Civil.

P.- Porque la solución de evitarlos en la salida, eso ya se da por perdido, ¿no?

R.- No, no. Hay que ser duros en la negociación con esos países. Sabemos que vienen de Argelia, que vienen de Marruecos y que vienen de Mauritania y nosotros lo que estamos proponiendo es una acción diplomática intensa. Hay que suspender los acuerdos comerciales con el que no colabora. Hay que suspender la cooperación al desarrollo. No puede ser que un país que no colabora con nosotros y encima le estemos soltando pasta, que estemos financiando sus inversiones, que estemos dándole fondos desde el Gobierno de España, desde las comunidades autónomas incluso, o desde Bruselas. Una acción diplomática intensa como la que está haciendo Giorgia Meloni en Túnez o en Egipto. Eso sí que para las entradas masivas, porque implica a tus Estados vecinos a que colaboren.

P.- De todos los asuntos o investigaciones judiciales que rodean a Pedro Sánchez, a su entorno, a su partido o a su familia, ¿en cuál de ellos ve más cerca a Pedro Sánchez de estar sentado ante un juez?

R.- Yo creo que hay una causa que está ahí ahora mismo bajo secreto de sumario, que es la financiación ilícita del Partido Socialista, la financiación ilegal y esto viene del caso Santos Cerdán. Se habla de una pieza separada y ahí podría ser un tema que necesariamente debería llevar a Pedro Sánchez a responder. Pero es que lo tenemos todo. Es que no podemos deslindar la responsabilidad de Puente de la de Sánchez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se crea un muro de contención? Es el presidente del Gobierno. Por tanto, él conocía, dejaba de conocer…. Y luego tenemos otra causa que vamos a ver cómo sigue, porque la juez está siendo muy valiente, que es la invasión en Ceuta. Y ahí sí que Sánchez no puede eludir sus responsabilidades porque él se va el día siguiente a Ceuta, el día 31 aparece en Ceuta, hace una declaración y se va de vacaciones. Ahí hay una responsabilidad. Cuando te invaden un país alguien tiene que responder y no puede ser el delegado del Gobierno.

P.- ¿Puede acabar ante un juez por Ceuta?

R.- Debería acabar sentado ante un juez.