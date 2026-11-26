España se enfrenta a Austria en los cuartos de final de la Copa Davis 2026. El equipo capitaneado por David Ferrer entra en liza en la competición que comenzó el martes 24 de noviembre con la disputa de la primera eliminatoria de cuartos y finalizará el próximo domingo 29 de noviembre con la disputa de la gran final que tendrá lugar en la ciudad de Bolonia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los horarios y qué televisión echa el España-Austria de los cuartos de final de la Copa Davis.

España se pisa este jueves la pista del SuperTennis Arena de Bolonia para enfrentarse a Austria en la eliminatoria de cuartos de final en la que el equipo de David Ferrer se estrena en un torneo donde parte como una de las favoritas. La Armada española busca la séptima Ensaladera de su historia tras las recordadas victorias en los años 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. Esta última ha sido la única Copa Davis conquistada por nuestro país con el nuevo formato de la competición que ha pasado por Madrid, Málaga y Bolonia.

A qué hora es el España – Austria: horario de los cuartos de final de la Copa Davis 2026

La eliminatoria de cuartos de final entre España y Austria de la Copa Davis 2026 se disputa este jueves 24 de noviembre a partir de las 17:00 horas. La organización ha retrasado el comienzo de esta eliminatoria, ya que a partir de las 10:00 horas se disputa la que enfrentará a Gran Bretaña y Alemania, de donde saldrá el rival de España camino de la final en caso de vencer en cuartos.

España se presenta en Bolonia con un equipo de ensueño capitaneado por David Ferrer y liderado por Carlos Alcaraz, que llega a Bolonia después de sus victorias en el Masters 1000 de París y las ATP Finals. Rafa Jodar será el número 2 con Daniel Mérida como suplente, mientras que los dobles quedan reservados para Marcell Granollers y Pedro Martínez. En cuartos de final, se enfrentará a una Austria capitaneada por Jürgen Melzer, que ha convocado para la ocasión a Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwärzler, Neil Oberleitner y Lucas Miedler.

Todo hace indicar que Rafa Jódar disputará el primer punto a partir de las 17:00 horas y después será el turno de Carlos Alcaraz, cuyo partido no empezará antes de las 19:00 horas de este jueves 26 de noviembre.

Dónde ver el España – Austria de la Copa Davis 2026 en directo gratis y por TV

La eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis 2026 entre España y Austria se podrá ver a través del canal Movistar Plus. Movistar es la televisión que televisará de forma íntegra la competición que se disputa hasta el próximo domingo 29 de noviembre. En OKDIARIO también te informaremos de todo lo que suceda antes, durante y después en los partidos que disputa la selección española. Minutos después de la conclusión de los partidos, nuestros lectores tendrán publicada la crónica realizada por los enviados especiales desplazados a Bolonia.

Dónde escuchar por radio la eliminatoria entre España y Austria de la Copa Davis 2026

Para aquellos seguidores del tenis que quieran seguir el España-Austria de la Copa Davis, también podrán hacerlo por la radio. Emisoras como COPE, SER, RNE o Radio Marca conectarán con la última hora del partido. En OKDIARIO cuentas con una cobertura completa del torneo, con las mejores crónicas y reportajes desde Bolonia, directos de los partidos y todo lo que suceda en las ATP Finals.