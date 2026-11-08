Ferrer ya tiene nuevo proyecto tras la Davis con España: será entrenador de Ruud

«Las noticias buenas vuelan», dice Ruud en redes sociales pocos minutos después de ser apeado del Masters 1.000 de París por Alcaraz. El noruego agradece el apoyo durante su semana de competición al tiempo que atrapa esa buena noticia que andaba volando. «David Ferrer se unirá al equipo el próximo año y, sobra decirlo, todos estamos muy entusiasmados con lo que nos espera», anuncia. La unión se producirá después de la Copa Davis, que será cuando Ferrer deje su cargo como seleccionador para volver a los banquillos.

Se unirá al cuerpo técnico de Ruud, en el que figura otro español, Pedro Clar. El movimiento confirma lo verbalizado por Ferrer cuando decidió dejar de ser seleccionador del equipo español de Copa Davis. «Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa», expresó hace algo menos de un mes. Será su segunda experiencia como entrenador después de pulir a Zverev durante medio año entre julio de 2020 y principios de 2021.

Ruud alcanzó esta semana las semifinales en el Masters 1000 de París, donde fue superado por el mencionado Carlos Alcaraz. El noruego es actualmente la 18ª raqueta del mundo, no competirá en las ATP Finals, y cerrará la temporada en el ATP 250 de Estocolmo, donde parte como segundo cabeza de serie. Ferrer completó una formidable carrera ATP Tour en 2019, siendo un ejemplo de entrega, superación y sacrificio en el vestuario. El español alcanzó el tercer escalón del mundo con más de 700 victorias y 27 títulos individuales, además de firmar una final de Grand Slam en Roland Garros.

El presidente de la RFET, Miguel Díaz, agredeció el trabajo de Ferrer al frente del equipo español. «El día 31 de diciembre de 2026 acaba la aventura de David Ferrer como capitán del equipo español de Copa Davis. Desde la RFET respetamos su decisión profesional y agradecemos mucho el esfuerzo y el talento que ha dedicado a nuestra selección. Como jugador ha sido una leyenda de nuestro tenis, y en estos años ha demostrado que desde el banquillo su aportación también ha sido extraordinaria» señaló.