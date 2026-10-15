David Ferrer dejará el cargo de capitán de España tras la Davis

David Ferrer ha comunicado que dejará de ser el capitán de España a final de este año para iniciar una nueva etapa profesional en su carrera. Un bombazo en el tenis que ha comunicado este jueves en sus redes sociales, asegurando que su deseo es comenzar un nuevo reto en su carrera con la Copa Davis como su último desafío.

«Quiero agradecer a la RFET la oportunidad que me dio de cumplir uno de mis sueños, como es poder ser capitán de Copa Davis de mi país. También quiero dar las gracias a todos los jugadores y a todas las personas que me han acompañado durante esta aventura. Ha sido un privilegio compartir este camino con todos ellos», explicó Ferrer.

«Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa. A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español a por otra Ensaladera. Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia, donde, como siempre, solo ellos, los jugadores, volverán a ser los verdaderos protagonistas! ¡Gracias a todos!», concluyó en su comunicado.

El presidente de la RFET, Miguel Díaz, ha explicado que: «El día 31 de diciembre de 2026 acaba la aventura de David Ferrer como capitán del equipo español de Copa Davis. Desde la RFET respetamos su decisión profesional y agradecemos mucho el esfuerzo y el talento que ha dedicado a nuestra selección. Como jugador ha sido una leyenda de nuestro tenis, y en estos años ha demostrado que desde el banquillo su aportación también ha sido extraordinaria» señaló.

«A él le ha tocado dar la alternativa a varios jóvenes jugadores que han debutado con el equipo español y que, además, lo han hecho con éxito. El tenis español ha estado siempre bien representado con su presencia y su profesionalidad. Todos recordamos la final de la Copa Davis de 2025 en la que nuestro equipo logró la segunda plaza mundial, muy meritoria. Como presidente de la Real Federación Española de Tenis, le quiero agradecer a David su dedicación», zanjó.