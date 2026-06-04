Ferrer: «La figura de Alcaraz es como la de Nadal porque hace crecer al resto de tenistas españoles»

El sol se cuela por los ventanales de la sede en Madrid de Generali, cuando David Ferrer (Alicante, 1982) hace acto de presencia. Es media tarde, clásica hora de la siesta española, pero el seleccionador nacional transmite su tradicional energía. Un choque de garras con Leo y presentación de la nueva camiseta de España. Para cuando Ferrer dialoga con OKDIARIO, Leo y él ya son inseparables. Leo es la mascota de Generali, un piloso y jovial león que actúa de anfitrión. «Solo volvemos a chocar si ganamos la Davis», le dice Ferrer. Palabra de seleccionador.

España, en su viaje a Bolonia, hará escala en Santiago de Chile para buscar el billete a las Finales de la Copa Davis. Al otro lado del Atlántico le espera un ambiente hostil y rivales de altura. «Será una eliminatoria dura, sin duda. Tiene jugadores de la talla de Tabilo que viene a hacer cuartos de final de un Grand Slam. Garín, que es un jugador que en tierra batida se defiende muy bien, y tienen un dobles consolidado. Nosotros tenemos también buenos jugadores y ahora los jóvenes vienen apretando. Confío en que podamos sacar la eliminatoria adelante», asegura a este periódico.

Ferrer elaborará en septiembre una lista para la que hay golpes. Además de los Munar, Carreño, Pedro Martínez y Granollers -sólidos integrantes de la Davis del pueblo que llegó a la final en 2025- se suman la nueva generación liderada por Rafa Jódar y Martín Landaluce y secundada por Dani Mérida y Pablo b. Y hay que añadir a Carlos Alcaraz, palabras mayores. De hecho, Ferrer pone el foco en la figura del murciano. Una tan alta, como la de Rafa Nadal en su día, que provoca el empuje de los que vienen detrás. De Nadal y Alcaraz para todos. «Hacen mejor al resto de tenistas porque todos quieren copiar a los mejores jugadores», explica.

Pregunta. La eliminatoria en Chile tiene tintes de ser una encerrona.

Respuesta. Será dura, sin duda. Lo sabemos. Chile tiene jugadores de la talla de Tabilo, que viene a hacer cuartos de final de un Grand Slam. Garín, que es un jugador que en tierra batida se defiende muy bien y tienen un dobles consolidado. Sabemos que va a ser eliminatoria dura. Nosotros tenemos buenos jugadores y tenemos a Rafa Jodar, Jaume Munar, Pablo Carreño, Martín Landaluce, que también está jugando a un grandísimo nivel. Tenemos más opciones también ahora con Pablo Llamas o Daniel Mérida. Confío, confío en que podamos sacar la eliminatoria adelante.

P. Los jóvenes (Jódar, Landaluce, Mérida y Llamas) vienen apretando para estar en la lista de septiembre.

R. Todavía queda mucho tiempo. Es verdad que son jugadores que por supuesto que tendré en cuenta, cómo no los voy a tener en cuenta con el daño que están haciendo. Pero claro, de aquí a septiembre puede pasar tema de lesiones, agotamiento físico… Vamos a ver cómo se encuentran ellos a medida que va pasando la temporada y ahí ya decidiremos cuál es el equipo.

P. Lo que no hay, por el momento, es un recambio natural para Granollers, que ya tiene 40 años.

R. Es difícil. Granollers es tan bueno que es imposible tener un jugador de esa talla. Estamos hablando del mejor doblista del mundo. Pero bueno, él y Pedro jugaron a un grandísimo nivel el año pasado. Ojalá tenga a Granollers la mayoría de las veces posible porque es un jugador fundamental. Es un líder de equipo y para mí poder tener un equipo es un lujo.

P. Alcaraz ya estará recuperado para septiembre. Ya entrena. ¿Ha hablado con él sobre su lesión?

R. Justo he hablado hoy con él. La recuperación va por buen proceso y él está tranquilo.

P. Mentalmente debe ser complicado regresar después de meses sin competir.

R. Es algo nuevo para él, pero creo que está capacitado para ello. Las lesiones forman parte del deporte y creo sinceramente que Carlos va a llegar bien. Obviamente, las primeras semanas siempre cuesta porque hay falta de ritmo de partidos, pero los jugadores buenos en ese aspecto salen fácil.

P. La nueva generación de jóvenes surge cuando Alcaraz está en lo alto, algo similar ocurrió en la época de Nadal. ¿Tener este tipo de jugadores potencia al resto?

R. Sí, es cierto. Ambos son muy similares en ese aspecto. También lo son a nivel mediático. Son personas que tiran mucho porque son naturales y tenísticamente muy buenos. La figura de Alcaraz hace crecer al resto de tenistas españoles, como en su día Nadal. Al final, cuando tienes la oportunidad de ver jugadores diferentes que están a un nivel tan alto, hace que todos quieran copiar a ese tipo de jugadores y el tenis español no deje de crecer. Lo estamos demostrando. Llevamos 30 años seguidos con un jugador en cuartos de final de Roland Garros. Dice mucho de la evolución del tenis.