David Ferrer analiza la recuperación de Alcaraz en OKDIARIO: «He hablado con él y va por buen proceso»

El tenis contuvo la respiración cuando Carlos Alcaraz se retiró del Conde de Godó. Había ganado a Virtanen, pero algo no andaba bien en su muñeca derecha. Decidió parar, no competir en Madrid y descansar para observar la evolución del daño. El objetivo era Roland Garros, pero la muñeca dijo lo contrario. También de Wimbledon. El murciano ya se ejercita, como él mismo ha publicado en sus redes sociales, con el objetivo de regresar a las pistas, pero regresar con garantías.

Sin medias tintas. Regresar plenamente recuperado. Ha evitado el quirófano y un daño mayor para un tenista que, cabe recordar, tiene 23 años recién cumplidos. David Ferrer, ex tenista y actual seleccionador español de Copa Davis, ha analizado en OKDIARIO el estado de la recuperación del murciano, que va por buen camino. «Justo he hablado hoy con él. La recuperación va por buen proceso y él está tranquilo», dijo el seleccionador a este periódico después de presentar la nueva equipación de España para la Copa Davis.

Alcaraz se ejercita con la férula en su mano derecha, con la que hace sombras de golpeos, y ejecutando con la izquierda para no perder el sentido al golpe. No regresará, como pronto, hasta que acabe la gira de hierba, que será a mediados de julio. Significará tres meses sin competir. Un reto mental para volver a primer nivel que afronta desde la tranquilidad y la racionalidad. Solo así se explica que renunciase a jugar dos Grand Slams.

«Es algo nuevo para él, pero creo que está capacitado para ello. Las lesiones forman parte del deporte y creo sinceramente que Carlos va a llegar bien. Obviamente, las primeras semanas siempre cuesta porque hay falta de ritmo de partidos, pero los jugadores buenos en ese aspecto salen fácil», añade David Ferrer en conversación con OKDIARIO.