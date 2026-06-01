Horario del Real Madrid de baloncesto – Tenerife: cuándo es el primer partido de los playoffs de la Liga Endesa y cómo verlo por TV en directo

Comienza el momento de la verdad en la ACB, ya que arrancan los playoffs de la Liga Endesa y en los cuartos de final se han citado el Real Madrid de baloncesto y el Tenerife. El cuadro blanco tiene a su favor el factor cancha, por lo que, en el caso de ser necesario, el tercer encuentro se disputaría en la capital de España. A continuación te detallamos la fecha, horario y cómo ver por televisión en directo este partidazo que se disputa en el Movistar Arena.

Horario del Real Madrid de baloncesto – Tenerife: a qué hora y cuándo es el primer partido de los playoffs de la Liga Endesa

El Real Madrid de baloncesto inicia la defensa del título enfrentándose al Tenerife en choque que corresponde al primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. Este primer choque se disputará en el Movistar Arena y todo podría decidirse en la isla si los de Sergio Scariolo consiguen ganar estos dos duelos. Si eso no sucediese ambos equipos volverían a citarse en la capital española para saber cuál de los dos avanza a las semifinales.

La organización del campeonato español ha programado este vibrante Real Madrid de baloncesto – Tenerife del primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa para este martes 2 de junio. El choque que protagonizarán los de Concha Espina y el cuadro chicharrero está fijado para que comience a las 21:00 horas en el Movistar Arena, por lo que se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que arranque de manera puntual.

Cómo ver en directo gratis y por TV el Real Madrid de baloncesto – Tenerife de playoffs de la Liga Endesa

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos en nuestro país para retransmitir en exclusiva los diferentes encuentros que se disputen es Dazn. El Real Madrid de baloncesto – Tenerife del primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa se podrá ver en directo por televisión a través de los canales que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que se trata de un canal y un operador de pago al que habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en el Movistar Arena y en el resto de pabellones.

Todos aquellos aficionados del cuadro de Chamartín, del conjunto tinerfeño y los amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Tenerife del primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa mediante la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También hay que recordar que este medio ofrece a todos sus clientes la posibilidad de acceder a su página web con un ordenador y así disfrutar de lo que ocurra en el Movistar Arena.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en este primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa que se disputa en la capital de España. Publicaremos la crónica del Real Madrid de baloncesto – Tenerife cuando suene la bocina final y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones que se produzcan en el feudo madridista.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – Tenerife

Además, todos aquellos hinchas de estos dos equipos que no vayan a poder ver en directo este martes por televisión ni en streaming ni en vivo online este primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa tienen que saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser podrían conectar con el Real Madrid de baloncesto – Tenerife para contar el minuto a minuto de lo que esté ocurriendo sobre la pista.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Tenerife de los playoffs de la Liga Endesa

El Movistar Arena, conocido previamente como Wizink Center y situado en el barrio capitalino de Goya, será el pabellón donde se jugará este primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa que es el Real Madrid de baloncesto – Tenerife. Este recinto se inauguró en 2005 y puede llegar a recibir a 13.000 aficionados, por lo que se espera que este martes haya una gran entrada para disfrutar de lo que será, sin duda, un partidazo.

Calendario del Real Madrid en los playoffs de la Liga Endesa