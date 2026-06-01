La España de Enzo Alves ya tiene rival para las semifinales del Europeo sub-17

La España de Enzo Alves ya conoce a su rival para disputar las semifinales del Europeo sub-17 el próximo jueves 4 de junio a partir de las 19:00 horas en el Estadio Lilleküla. La selección española sub-17 se medirá a Italia, que ha quedado primera de su grupo por delante de Francia con un punto más tras empatar este lunes contra Dinamarca (3-3).

El conjunto dirigido por Sergio García ha quedado segundo clasificado en su Grupo A del Europeo sub-17 y por lo tanto, se enfrentará a Italia, líder del Grupo B, el próximo jueves 4 de junio con un puesto en la final en juego. La semifinal se celebrará en el Estadio Lilleküla, el principal del torneo, a las 19:00 horas (hora peninsular española).

La otra semifinal del Europeo sub-17 que se disputa durante estos días en Estonia enfrentará a las selecciones de Bélgica (primera del Grupo A) y Francia (segunda del Grupo B). España alcanzó las semifinales tras completar una sólida fase de grupos. El combinado nacional arrancó su participación con una victoria ante Estonia, continuó sumando de tres ante Bélgica y perdió frente a Croacia en la última jornada. Esta derrota no impidió que la sub-17 avanzara hacia las semifinales.

Por su parte, Italia llega a la penúltima ronda del torneo después de finalizar en la primera posición del Grupo B. Ganó a Francia y a Montenegro, y empató contra Dinamarca en la última jornada disputada este mismo lunes. El duelo entre españoles e italianos enfrentará a dos de las selecciones más fuertes en las categorías inferiores europeas. En juego estará el billete para la gran final del Europeo y la posibilidad de seguir soñando con levantar el trofeo continental.

Enzo Alves, delantero del Real Madrid e hijo del mítico Marcelo, es una de las sensaciones en esta España sub-17. El ariete español marcó uno de los cuatro goles de la selección española en su debut ante Estonia y volvió a mojar ante Croacia en la tercera jornada. Frente a Italia será una de las grandes amenazas de los de Sergio García buscando la gran final del torneo.