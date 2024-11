Marcelo se pronuncia tras su polémica salida del Fluminense: «La verdad siempre sale»

Ruptura abrupta la de Marcelo y el Fluminense. Todo sucedió muy rápido, como la acción que lo desencadenó todo. El pasado viernes, el jugador y su ya ex entrenador protagonizaron un tenso encuentro que ha desencadenado en la salida del que fuera jugador del Real Madrid. Mano Menezes, técnico, del Fluminense, pensaba darle entrada en el último minuto de partido.

Ambos mantuvieron una rápida conversación en ese momento y el cambio se abortó. Tras el partido, el club comunicó la salida del futbolista. «Fluminense FC y Marcelo Vieira anuncian la rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre las partes. Formado en las categorías juveniles, Marcelo regresó a Fluminense en 2023, habiendo participado en la conquista de los títulos del Campeonato Carioca 2023, los inéditos títulos de la Conmebol Libertadores 2023 y la Recopa 2024», aseguraba el comunicado.

De esta manera, el brasileño se convierte, a sus 36 años, en agente libre. «Los vínculos institucionales y afectivos entre Fluminense y Marcelo se siguen manteniendo. El nombre del deportista fue inmortalizado recientemente en el estadio del centro de entrenamiento Xerém. Fluminense agradece a Marcelo y seguirá, como siempre, apoyando su éxito en todos sus desafíos», concluye el comunicado del club brasileño.

Tras la versión del club, Marcelo ha publicado su punto de vista en redes sociales. «Viví una etapa magnífica. Hace casi dos años decidí regresar, motivado por el vínculo sentimental que tengo con el club. Participé de momentos inolvidables, como ganar la primera Libertadores del Fluminense. Mi nombre quedará inmortalizado en el renovado Marcelo Vieira. Estadio, el lugar donde entrenan nuestros jóvenes todos los días», inicia.

Modrid apoya a Marcelo

«Quiero agradecer a mi esposa y a mis hijos por estar siempre a mi lado y por todo el sacrificio que hicieron por mí y agradezco a todos los que hicieron único este momento. Presidente, empleados y compañeros también agradezco a los Tricolores por su apoyo. Siempre llevaré a Fluminense en mi corazón. La verdad, como el sol, siempre sale», sentenció el ex jugador del Real Madrid.

Marcelo cuenta con el apoyo de los que fueran sus compañeros. Ha recibido el apoyo de futbolistas con los que compartió vestuario en el Real Madrid como Jesé y Modric. «The best», escribió el croata acompañado de un corazón blanco. Incluso el padre de Neymar se pronunció. Le mostró su apoyo con unos emoticones de aplausos.

Mano Menezes, también ofreció su versión de lo ocurrido. «Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero oí algo que no me gustó y cambié de opinión. Cuando entras, entras para cerrar el partido, no hay forma de evitarlo. Así que, cuando pones a un jugador en los últimos minutos, le dices que tiene que cerrar el partido», explicó. A sus 36 años, Marcelo se convierte en agente libre y goza de libertad para fichar por otro club.