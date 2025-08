La NASA alerta y pide que nos preparemos por lo que está a punto de llegar a España

Lo que está a punto de llegar a España puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Por lo que, habrá llegado ese momento de aprovechar al máximo una serie de detalles que acabarán marcando unos días en los que todo puede ser posible. Con una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Será hora de saber que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

Lo que está a punto de llegar a España

La NASA lanza esta alerta para nuestro país

Tal y como nos explican los expertos del Instituto Geográfico Nacional: «La lluvia de las perseidas es una lluvia de meteoros (comúnmente llamados «estrellas fugaces») que sucede todos los años hacia el 12 de agosto. Las perseidas también reciben el nombre popular de «lágrimas de San Lorenzo» por la proximidad del máximo de la lluvia de meteoros al 10 de agosto, día de la festividad del mártir español del mismo nombre. Las perseidas son visibles desde todo el hemisferio norte en pleno verano. Las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora. Aunque su momento de máxima actividad tiene lugar en las noches del 11 al 13 de agosto, las perseidas comienzan habitualmente a verse hacia el 17 de julio y terminan hacia el 24 de agosto. Su alta actividad, junto con las condiciones atmosféricas favorables para la observación durante el verano boreal, hace de las perseidas la lluvia de meteoros más popular, y la más fácilmente observable, de las que tienen lugar a lo largo del año. Para observadores a nuestras latitudes, 40º norte, el radiante de las perseidas se sitúa por encima del horizonte durante toda la noche».

Siguiendo con la misma explicación: «En 2025 el máximo de las Perseidas se producirá el día 12 de agosto hacia las 22 horas de tiempo oficial peninsular. Por desgracia, la Luna acabará de pasar su fase llena, por lo que estará muy iluminada. Los mejores momentos para observar la lluvia en esos días serán justo después del ocaso, antes de que salga nuestro satélite o mientras se encuentre muy bajo en el cielo. Esta lluvia suele presentar picos de actividad fuera del máximo, por lo que en las noches en torno a esta fecha podría apreciarse un buen número de meteoros, particularmente antes del orto lunar».

En breve España recibirá la llegada de este tipo de lluvias de estrellas que llega puntual a una cita en la que nos permitirá conocer este tipo de elementos en primera persona.