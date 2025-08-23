Ni Madrid ni Barcelona: ésta es la comunidad autónoma más odiada de España

Las 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades con estatuto de autonomía (Ceuta y Melilla), convierten a España en un país rico en diversidad cultural. Con más de 48 millones de habitantes inscritos en el padrón, el país exhibe gran variedad de tradiciones y costumbres.

Un estudio realizado por el portal Electomanía revela las preferencias de los españoles hacia ciertas comunidades autónomas como destinos turísticos. Estas encuestas ofrecen una visión interesante de las percepciones regionales dentro de España.

¿Cuáles son las comunidades autónomas más odiadas? ¿Y las más queridas?

Después de consultar a todas las comunidades autónomas, así como a las ciudades autónomas, Asturias es la región más querida por los españoles, alcanzando una nota media de 8. En segundo lugar se encuentra Galicia, con una calificación de 7,7, seguida del País Vasco, con 7,6. Otras comunidades que superan la marca del 7 incluyen Cataluña, Aragón, Cantabria y Navarra, junto con las islas Canarias y Baleares, que también son bien valoradas por los encuestados.

Por otro lado, Ceuta y Melilla son considerados los lugares menos preferidos por los españoles, con una puntuación de 5,5. Además, Murcia obtiene una calificación media de 6,2, siendo evaluada negativamente especialmente por navarros, vascos y gallegos. Las siguientes regiones menos apreciadas, en orden descendente, son Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Castilla y León y La Rioja.

En cuanto a la autovaloración, los melillenses son los que más se valoran, dándose una nota de 10, seguidos de gallegos y navarros, con una puntuación media de 9,7. Madrid se sitúa en tercer lugar, con una autoevaluación de 8,7.

En relación a los países favoritos de los españoles, Portugal encabeza la lista con una valoración media de 8 sobre 10, seguido por Andorra y Francia, ambos superando el 6. Marruecos recibe la puntuación más baja, con solo el 40% de los encuestados mostrando simpatía hacia este país. Por otro lado, Reino Unido y Gibraltar apenas rozan el aprobado en la encuesta.

¿Cuál es la ciudad en la que peor se habla el castellano?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha realizado un estudio para determinar las regiones de España donde se habla mejor y peor el castellano. Según este informe, Cantabria y Asturias destacan como las zonas donde se habla el español con mayor corrección. En Cantabria, el 98,2% de la población habla el castellano de forma impecable, mientras que en Asturias este porcentaje asciende al 98,4%, a pesar de que el asturiano es predominante en la región, siendo hablado solo por un 2,8% de sus habitantes.

En contraste, el estudio señala a Murcia y Melilla como las regiones donde se habla peor el castellano. En Murcia, el dominio del idioma desciende al 93,5%, mientras que en Melilla llega al 93,4%. Además, el informe revela que un considerable 12,5% de la población española habla inglés como segunda lengua, lo que representa uno de los porcentajes más altos en comparación con otros países.

Además, el informe destaca que el gallego es la segunda lengua más hablada en España después del castellano. En Galicia, el 83,1% de la población tiene un dominio destacado de este idioma, mientras que en Cataluña, el 75% de los habitantes habla catalán de forma correcta. Es importante destacar que en las regiones donde coexisten lenguas cooficiales, como el gallego y el catalán, los niños suelen recibir educación en ambas lenguas en la escuela.

Datos curiosos que te sorprenderán

España es una nación rica en peculiaridades que la distinguen en el escenario mundial. Con una impresionante densidad de bares, que supera a cualquier otro país, ofrece una vibrante escena social, con un establecimiento hostelero por cada 175 personas, brindando una amplia gama de opciones para disfrutar.

Además, el país ha sido la cuna de inventos icónicos que han dejado una huella indeleble en la historia, desde la fregona hasta el futbolín, mostrando un espíritu innovador arraigado en su cultura. Este liderazgo en innovación se extiende a áreas como la donación y trasplante de órganos, donde España es un referente mundial, así como en la producción de aceite de oliva, donde supera a países como Italia y Grecia.

También alberga singularidades curiosas, como ser el único país de Europa que produce plátanos, destacando la exclusividad de los famosos plátanos de Canarias. Además, el himno español se distingue por carecer de letra oficial, lo que lo hace único en el mundo. Aunque el país ocupa el puesto 29 en población y el 52 en tamaño, su clima ha experimentado transformaciones significativas a lo largo del tiempo, con una historia que revela un pasado mucho más frío que el actual.

La gastronomía española, reconocida mundialmente, se destaca por platos emblemáticos como el gazpacho, la sopa de ajo y el cocido, considerados entre las comidas más antiguas del país según los archivos históricos.

Hoy en día, España disfruta de una extensa costa de 7,905 kilómetros, que ofrece una riqueza de paisajes marinos que van desde las costas rocosas del País Vasco hasta las playas de arena fina de Cádiz y Huelva, enriqueciendo aún más su diversidad.