Confucio, filósofo chino: «El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor»
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A lo largo de la historia, pocas figuras han dejado una huella tan profunda en el pensamiento humano como Confucio. Una de sus reflexiones más conocidas resume de forma clara una idea fundamental sobre el comportamiento humano: «El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor». Aunque fue pronunciada en un contexto muy diferente al actual, tiene una enorme vigencia en la sociedad moderna. En un mundo donde la presión social y la rapidez muchas veces dificultan la autocrítica para mejorar continuamente como persona, es importante recordar que los errores forman parte del aprendizaje y de la experiencia.
Según el pensamiento confuciano, lo verdaderamente preocupante no es fallar, sino no reconocer el fallo y persistir en él. Desde su punto de vista, admitir una equivocación demuestra humildad, sabiduría, madurez y voluntad de crecer. Por el contrario, quien los ignora o los niega corre el riesgo de repetirlos y causar más daño, tanto a sí mismo como a los demás. Este principio se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, especialmente en una sociedad como la actual, donde la obsesión por el éxito lleva a reconocer los errores como una señal de debilidad.
«El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor»
Una de las ideas que mejor resume el pensamiento de Confucio es la responsabilidad individual. Para él, cada persona tiene la obligación de trabajar constantemente en su propio desarrollo moral. En este proceso, es fundamental reconocer los errores a través de la humildad, el respeto y la honestidad. La frase acerca de los errores también guarda relación con la autocrítica, entendiendo como tal la capacidad de analizar el comportamiento para identificar debilidades, corregirlas y transformarlas en fortalezas. Este ejercicio de reflexión es clave para el desarrollo moral.
La reflexión sobre los errores tiene un gran valor práctico, ya que, en la vida diaria, todos cometemos equivocaciones que terminan teniendo consecuencias inesperadas, tanto para nosotros mismos como para los demás. Sin embargo, lo que realmente diferencia a unas personas de otras no es la ausencia de errores, sino la manera de reaccionar ante ellos. Quienes aceptan que han cometido fallos, reflexionan acerca de ellos y hacen lo posible por corregirlos tienen más oportunidades de mejorar y crecer.
Las mejores frases
- «Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso»
- «Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás»
- «Antes de empezar un viaje de venganza cava dos tumbas»
- «Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro»
- «El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor»
- «El silencio es el único amigo que jamás traiciona»
- «Los cautos rara vez se equivocan»
- «Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros»
- «Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla»
- «Trabaja en impedir delitos para no necesitar castigos»
- «El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas»
- «Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí»
- «El hombre superior piensa siempre en la virtud; el hombre vulgar piensa en la comodidad»
- «La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones»
- «Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo»
- «La ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin estrellas»
- «Quien gobierna a un pueblo dando buen ejemplo se parece a la estrella polar»
- «Aprender sin reflexionar es malgastar la energía»
- «Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes»
- «El hombre superior es persistente en el camino cierto»
- «Los únicos que no cambian son los sabios de primer orden y los completamente idiotas»
- «No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación»
- «Un caballero debe avergonzarse si sus palabras son mejores que sus actos»
- «Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil»
- «Los defectos de un hombre se adecuan siempre a su tipo de mente»
- «La naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural»
- «El sabio sabe que ignora»
- «El lenguaje artificioso y la conducta aduladora rara vez acompañan a la virtud»
- «Si no conoces todavía la vida, ¿cómo puede ser posible conocer la muerte?»
- «El hombre elevado es el que obra antes de hablar, y practica lo que profesa»
- «No debes quejarte de la nieve en el tejado de tu vecino cuando también cubre el umbral de tu casa»
- «Algún dinero evita preocupaciones; mucho, las atrae»
- «El hombre noble tiene una mente amplia y sin prejuicios»
- «La virtud no habita en la soledad: debe tener vecinos»
- «¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir»
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