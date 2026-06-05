El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado retirar los detectores de metales de varias comisarías de la Policía Nacional para destinarlos al dispositivo de la visita del Papa. «Desnudamos un santo para vestir otro», declaran a OKDIARIO agentes afectados, denunciando esta «ocurrencia surrealista» con la que Marlaska deja las comisarías «vendidas, totalmente desprotegidas», pese a estar en nivel 4 de alerta antiterrorista y dispararse las agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El colectivo vuelve a sentir con esta decisión que la Policía es la «última mierda» para el Gobierno de Pedro Sánchez. «Mira cómo los arcos de seguridad de Hacienda no los tocan. ¿Por qué no se han llevado esos?», critican.

Según informan a este diario fuentes policiales, esta situación ha ocurrido, al menos, en Tenerife, donde el pasado miércoles fueron retirados los arcos de seguridad y escáneres de hasta siete comisarías.

«En los edificios policiales es obligatorio, por normas internas, que estén los arcos de seguridad y los escáneres», subrayan los agentes, incluidos mandos, quienes no dan crédito a esta medida, con la que están en completo desacuerdo, pero «han sido órdenes de arriba».

Les parece «vergonzoso» que se haga esto. Y se echan las manos a la cabeza «con las irregularidades que se están produciendo por una mala planificación del dispositivo de seguridad de la Operación Gracia», como se le ha denominado al dispositivo del viaje del Pontífice. Según les han informado, los detectores de metales serán instalados en los sitios estratégicos con motivo de la visita del Pontífice a la isla el próximo 12 de junio, donde está prevista la celebración de una misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Para «chorradas» sí hay dinero

«Lo lógico es que se hubiera alquilado este material en vez de quitarlo a las comisarías», señalan los agentes consultados, destacando, además, que estos aparatos son muy delicados y en el transporte podrían estropearse. «Sólo un escáner puede rondar los 10.000 euros», apuntan.

Ante el agujero de seguridad ocasionado en las instalaciones policiales, la instrucción dada a los agentes es que utilicen paletas detectoras de metales, «como las que usan los vigilantes de seguridad en los controles de pasajeros».

«Es insuficiente con la mierda esa en una comisaría», critican las citadas fuentes. «Si entrara a una comisaría una persona con intención de atacar a los agentes o a los ciudadanos y un policía lo recibe con la paleta esa para ver si porta metales, podría asestarle perfectamente un navajazo», critican.

Además, señalan que «esto es una muestra más del déficit que arrastra el Ministerio del Interior, que para prestar seguridad tiene que retirar los elementos obligatorios en los edificios de la administración general del Estado». No obstante, también señalan que mientras esto ocurre ven cómo «se va dinero en chorradas», como los 500.000 euros que ha gastado Interior en merchandising de Tráfico –como abanicos, gorras y bolisz–, o que se destine dinero de Seguridad Ciudadana a embellecer fusiles antiguos para desfiles, como también ha revelado OKDIARIO.

Hasta 160 arcos de detección

La Policía Nacional afronta «el mayor reto logístico de seguridad de su historia con la visita del Papa León XIV» entre el 6 y el 12 de junio, como ha informado el Ministerio del Interior.

Más de 15.000 agentes de diferentes unidades se desplegarán en Madrid (9.700), Barcelona (600), Las Palmas (1.200) y Tenerife (1.000). A ellos se suman 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía en Ávila, a quienes, como ha informado recientemente este diario, sólo se les ha dotado de 176 chalecos antibalas. Al menos a fecha de la semana pasada.

La cápsula de protección individual del Papa estará compuesta por agentes de la Unidad Central de Protección y del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Además, el contingente de recursos materiales asciende a casi 600 vehículos, y desde la Unidad Aérea de la Policía dispondrán de un avión, siete helicópteros y 16 drones.

En el desarrollo de sus funciones, los agentes «contarán con 40 cámaras de grabación de alerta temprana de amenazas, 160 arcos de detección de metales, 162 escáneres de seguridad, 302 detectores de metales, 43 inhibidores de frecuencia y 44 equipos de evacuación individual», según Interior.

Entre esos arcos de detección de metales y escáneres se encuentran los retirados de las comisarías de Tenerife, a los que podrían sumarse los de otras dependencias policiales.