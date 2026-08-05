La Fundación Alicia Koplowitz dona 150.000 € para la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios

La Fundación Alicia Koplowitz ha donado 150.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, tras el incendio que arrasó cerca de 34.000 hectáreas durante el pasado mes de julio.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dio a conocer la aportación a través de sus redes sociales: «La Fundación Alicia Koplowitz está una vez más con los madrileños en sus momentos más difíciles. Gracias por su donación de 150.000 euros destinados a la reconstrucción de la Sierra Oeste», escribió en su cuenta de X.

La donación llega apenas un día después de que Ayuso anunciara otra aportación destacada: la de Leo Messi, quien donó 80.000 euros para ayudar a la reconstrucción de la zona. La presidenta agradeció el gesto del futbolista argentino y le trasladó su deseo de recibirle en la región para reconocer públicamente su contribución. Representantes del entorno del jugador se pusieron en contacto con la Comunidad de Madrid para conocer el procedimiento oficial y canalizar la ayuda a través de la plataforma habilitada por el Gobierno regional.

En cuanto al estado del incendio, la situación ha mejorado notablemente en los últimos días. El pasado martes, la Comunidad de Madrid consideró ya controlados y en fase de extinción los incendios que afectaron a los 17 municipios de la Sierra Oeste, por lo que se rebajó la alerta a Situación Operativa 0 dentro del plan Infoma.

No obstante, las labores sobre el terreno continúan: actualmente, 83 personas y 33 animales de compañía siguen alojados fuera de sus viviendas al no poder regresar todavía a sus hogares, de un total de 416 personas que tuvieron que ser realojadas durante la emergencia.

El Gobierno regional ha dado además un paso institucional relevante: la creación de la Comisión Interdepartamental para la Reconstrucción de la Sierra Oeste, encargada de coordinar las actuaciones y ayudas destinadas a los municipios afectados, aprobada en el Consejo de Gobierno extraordinario del 29 de julio y publicada ya en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Este nuevo órgano desarrollará el Plan de Recuperación de la zona, articulando las medidas de apoyo entre todas las consejerías para garantizar una respuesta integral, y se reunirá con carácter semanal durante un año prorrogable.

Para canalizar las donaciones de ciudadanos y empresas, la Comunidad de Madrid mantiene activa su página web habilitada junto con CaixaBank, entidad que asume la plataforma y los medios de pago disponibles: transferencia bancaria, cargo en cuenta, tarjeta o Bizum.

En los municipios afectados residen más de 56.000 vecinos: Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial —por la evacuación de la pedanía de Peralejo—, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo.