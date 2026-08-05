El reparto de los menas de Ceuta enerva al Consell: «Estamos al 160% de capacidad y no nos financian»
Elena Albalat advierte que el problema de los menores es "muy importante" y que "lo ha causado el gobierno de Sánchez"
La consellera valenciana de Servicios Sociales exige al Gobierno diálogo, financiación y recursos
Mientras el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, disfruta de vacaciones en La Mareta, aumenta el monumental enfado de las autonomías por el reparto de los más de 1.000 menores no acompañados (menas) marroquíes procedentes de la invasión de Ceuta. El gobierno de Pedro Sánchez no ha comunicado ni si enviará a esos menores, ni cuántos, ni cuándo, ni cómo será el reparto, a la Generalitat Valenciana.
La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha advertido este miércoles, en el transcurso de una visita a la localidad de Burriana, que el sistema está colapsado, un 160% por encima de su capacidad. Y sin la financiación adecuada para mantener a esos menores por parte del gobierno, que hasta ahora solo abona tres meses de su estancia.
Elena Albalat ha expresado que el problema de los menores no acompañados «es muy importante y lo ha causado el propio gobierno de Pedro Sánchez». A la vez que ha destacado que «nadie del gobierno se ha puesto en contacto con nosotros, ni hemos recibido una comunicación oficial sobre si va a haber reparto de los menores no acompañados de Ceuta, ni cuándo van a llegar, ni nada».
Para Elena Albalat, esto, lo que provoca ante la «improvisación del gobierno», es que las comunidades autónomas tengan «un colapso de los centros, con una sobreocupación del 160%» y que tengan que actuar «cuando ellos», en referencia al gobierno, les diga «sin medios, sin financiación».
La consellera valenciana de Servicios Sociales ha tildado todo ello de «falta de responsabilidad del gobierno». Porque, según ha expresado, «no se tiene en cuenta a las comunidades autónomas. Simplemente, se les ordena, se les manda lo que tienen que hacer con estos menores».
Elena Albalat ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez «diálogo» con las comunidades autónomas, así como «saber con antelación cuándo va a ser ese reparto». Y ha reclamado, también, los «recursos y la financiación necesaria para atender a estos menores». Porque, según ha explicado, el Gobierno de España, cuando hace los repartos, «solo financia los tres primeros meses en que estos menores no acompañados están con nosotros».
Frente a ello, la consellera valenciana se ha preguntado: «¿Qué pasa cuando han cumplido los tres meses y un día más? ¿Estos menores no acompañados ya no comen? Esto lo estamos pagando también a pulmón por la comunidad autónoma».