Aumentan un 500% las llamadas al 112 en Ceuta desde el inicio de la invasión

El servicio de emergencias 112 ha atendido en Ceuta más de 7.000 expedientes desde que se produjo la invasión en Ceuta. Se produjo un aumento respecto del mismo periodo de 2025 del 532,6%, a pesar de haber recibido más de 9.200 llamadas de ciudadanos alertando de sucesos que se producían en diferentes zonas de la ciudad.

Desde el día de la invasión hasta el 10 de septiembre, el 112 afrontó 7.073 expedientes o hechos. Destacan que el término expediente hace alusión a las llamadas que han movilizado recursos, aunque hubo 9.239 llamadas o cartas.

El informe en materia de seguridad ciudadana elaborado por el 112 indica que se produjo un aumento con respecto al mismo periodo de 2025 del 532,6%. «La Sala 112 registró una presión operativa extraordinaria en Seguridad Ciudadana», ya que pasó de gestionar 1.118 expedientes en ese periodo de 2025 a los 7.073 del presente año.

El servicio ha gestionado una media de unos 164 expedientes al día, relacionados con episodios asociados a la entrada masiva por el espigón fronterizo del Tarajal. Del análisis efectuado por el 112, que adelantó El Faro de Ceuta, se concluye que el principal pico operativo al que tuvieron que enfrentarse los integrantes del teléfono único de emergencias se registró el 31 de julio, cuando se tramitaron 676 expedientes y las llamadas fueron 876, gestionadas en sólo 24 horas.

Mientras tanto, un año antes, en 2025, la mayor jornada de pico operativo se produjo el 31 de agosto, con 35 expedientes y hasta 56 cartas de llamada.

Inmigrantes, agresiones o allanamientos

La tipología de las llamadas que han causado mayor impacto es la alusiva a Extranjería. El 112 ha gestionado 2.082 expedientes, lo que supone un peso sobre el total de 29,4%. Después, se sitúan las agresiones con 1.357, lo que representa un 19,2%; los allanamientos de morada alcanzan los 837, un 11,8% sobre el total, mientras que los casos relacionados con la alteración del orden público fueron 437, un 6,2%.

«El aumento no se explica sólo por Extranjería porque, excluyéndola, los expedientes han pasado de 1.070 en 2025 a 4.992 en 2026, es decir, un incremento del 366,5%. Lo que afecta directamente al conjunto de la seguridad ciudadana», detallan.

También ha habido incrementos significativos con las agresiones, que han pasado de 93 en 2025 a 1.357 en ese periodo de 2026, mientras que los allanamientos de morada han pasado de 16 a 837 y las alteraciones del orden público, de 43 a 437, así como Extranjería, de 48 a 2.081. «Los datos reflejan una situación operativa excepcional. En el mismo intervalo de 43 días analizados, la Sala 112 absorbió en 2026 un volumen de actividad muy superior al de 2025, con incrementos masivos tanto en expedientes como en comunicaciones y un fuerte crecimiento en varias tipologías de Seguridad Ciudadana», han añadido.