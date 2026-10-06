Resultado Alcaraz – Lehecka, en directo: cómo va el partido en tiempo real la final del ATP de Tokio 2026 con la última hora y el resumen online

Carlos Alcaraz salta a la pista central de Tokio con el objetivo de revalidar el título del ATP 500 japonés. Frente a él se cruza un implacable Jiri Lehecka, en una final de alta intensidad que pondrá a prueba la solidez del murciano tras una semana de altibajos. El camino del español hacia este último choque ha sido de menos a más.

Tras superar las dudas iniciales y la inestabilidad con el servicio que mostraron sus semifinales ante Jaume Munar —donde tuvo que remontar un set en contra antes de exhibir su mejor versión (5-7, 6-3, 6-1)—, Alcaraz busca recuperar sensaciones tácticas y la agresividad en sus golpes de fondo. A pesar de admitir que no se encuentra al cien por cien de su nivel ideal, su capacidad competitiva y genialidad en los momentos decisivos continúan siendo su mayor virtud.

Por su parte, Lehecka aterriza en la cita habiendo completado un torneo sumamente sólido. Apoyado en un servicio devastador y una derecha muy pesada en las pistas rápidas de Tokio, el tenista checo ha superado con autoridad sus rondas previas para plantarse en su primera gran final del año en esta categoría. Su plan pasa por neutralizar los restos de Alcaraz y llevar la iniciativa desde los primeros tiros para no permitir que el murciano dicte el ritmo de los puntos.

El historial entre ambos tenistas sonríe al pupilo de Samu López por 3-1, incluyendo su triunfo más reciente en los cuartos de final del US Open. Sin embargo, la superficie dura asiática favorece el tenis directo de Lehecka. Si Alcaraz logra afinar el porcentaje de primeros saques y castigar los segundos del checo, partirá como favorito para alzar su segundo trofeo en la capital japonesa; pero cualquier desconexión puede ser aprovechada por un Lehecka repleto de confianza.