Resultado Alcaraz – Lehecka, en directo: cómo va el partido en tiempo real la final del ATP de Tokio 2026 con la última hora y el resumen online
Sigue en directo la final del ATP 500 de Tokio que disputan Alcaraz y Lehecka
Carlos Alcaraz salta a la pista central de Tokio con el objetivo de revalidar el título del ATP 500 japonés. Frente a él se cruza un implacable Jiri Lehecka, en una final de alta intensidad que pondrá a prueba la solidez del murciano tras una semana de altibajos. El camino del español hacia este último choque ha sido de menos a más.
Tras superar las dudas iniciales y la inestabilidad con el servicio que mostraron sus semifinales ante Jaume Munar —donde tuvo que remontar un set en contra antes de exhibir su mejor versión (5-7, 6-3, 6-1)—, Alcaraz busca recuperar sensaciones tácticas y la agresividad en sus golpes de fondo. A pesar de admitir que no se encuentra al cien por cien de su nivel ideal, su capacidad competitiva y genialidad en los momentos decisivos continúan siendo su mayor virtud.
Por su parte, Lehecka aterriza en la cita habiendo completado un torneo sumamente sólido. Apoyado en un servicio devastador y una derecha muy pesada en las pistas rápidas de Tokio, el tenista checo ha superado con autoridad sus rondas previas para plantarse en su primera gran final del año en esta categoría. Su plan pasa por neutralizar los restos de Alcaraz y llevar la iniciativa desde los primeros tiros para no permitir que el murciano dicte el ritmo de los puntos.
El historial entre ambos tenistas sonríe al pupilo de Samu López por 3-1, incluyendo su triunfo más reciente en los cuartos de final del US Open. Sin embargo, la superficie dura asiática favorece el tenis directo de Lehecka. Si Alcaraz logra afinar el porcentaje de primeros saques y castigar los segundos del checo, partirá como favorito para alzar su segundo trofeo en la capital japonesa; pero cualquier desconexión puede ser aprovechada por un Lehecka repleto de confianza.
(5-5)
Lehecka es una catapulta
El checo soluciona la tensión con un juego en blanco abrazado a su catapulta de saque. Ninguna opción para Alcaraz. Se disputarán dos juegos más.
(5-4)
¡Alcaraz resta para set!
Buen servicio del murciano, que ha logrado su primeros aces y ha reducido al checo. A un juego de lograr el set. Restará para conseguirlo.
(4-4)
Lehecka sale del aprieto
Problemas le planteó Alcaraz y todos los resolvió Lehecka, que mantiene la igualdad. Buen servicio del checo, no es novedad.
(4-3)
Alcaraz toma ventaja por primera vez
Mejores sensaciones para el murciano, que consolida el break conseguido y toma ventaja por primera vez en el partido. De menos a más en lo que va de final.
(3-3)
¡Break de Alcaraz!
A la tercera fue la vencida. Alcaraz devuelve el break con un ganador tras restar esquinado y obligar a Lehecka a desplazarse y dejar pista libre. Todo se iguala de nuevo.
(2-3)
Alcaraz no se deja ir
Otro juego que se consume por la vía rápida. Se lo queda Alcaraz después de lograr cuatro puntos seguidos. Buscará ahora devolver el break inicial. El partido va a ser muy táctico para el murciano.
(1-3)
Lehecka, por la vía rápida
Muy sólido Lehecka desde el fondo de la pista. Ha sabido aguantar el intercambio de derechas propuesto por Alcaraz y se apunta otro juego abrazado al servicio. Partido duro el que se le viene al murciano.
(1-2)
Despierta Alcaraz
Logra el murciano su primer juego del partido. Al servicio y también en blanco. Mejor Carlitos tanto en ejecución como en planteamiento de ideas. Movió a Lehecka y encontró espacios libres.
(0-2)
Juego en blanco para Lehekca
Imponente el checo al saque. Ha llegado a servir a 222 kilómetros por hora. Alcaraz no ha conseguido ningún punto y Lehecka consolida así la rotura inicial. Qué comienzo de partido.
(0-1)
¡Alcaraz pierde su saque!
Break para empezar. Lo consigue Lehecka, que ha comenzado el partido muy agresivo. Alcaraz levantó dos bolas de rotura, pero se jugó una dejada en la tercera y el juego va para el checo.
Alcaraz y Lehecka ya están en pista
Últimos prolegómenos antes de la gran final de Tokio. Ambos tenistas ya están sobre la pista. Lehecka ha ganado el sorteo; Alcaraz comenzará al saque.
¡Bienvenidos a la final de Tokio entre Alcaraz y Lehecka!
Buenos días, sean bienvenidos a OKDIARIO, bienvenidos a su casa. Poco más de un cuarto de hora para que comience la final del ATP 500 de Tokio. El partido, entre Alcaraz y Lehecka está fijado para las 11:00 horas, pero ya saben que el tenis es uno de los deportes más impuntuales. Todo lo que ocurra desde la capital nipona se lo contaremos minuto a minuto en OKDIARIO. ¡A por ello!
(6-5)
Alcaraz se asegura el tie break
Otro buen juego del murciano al servicio. De nuevo con otro ace. Ha mejorado la que estaba siendo su asignatura pendiente desde que volvió tras lesión. Se asegura el tie break.