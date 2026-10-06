Cuánto dinero se lleva Alcaraz por ganar el ATP 500 de Tokio 2026 y así queda el palmarés del torneo
El tenista murciano vence a Jiri Lehecka en la final
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Carlos Alcaraz gana su primer título después de la lesión de muñeca que le ha dejado fuera de las pistas la mayor parte de la temporada. El tenista español conquistó el ATP 500 de Tokio para terminar el año de la mejor manera posible. Tras un torneo inmaculado, el murciano ha sido el más dominante en Japón.
¿Quién ha ganado el ATP 500 de Tokio 2026?
Carlos Alcaraz ha ganado el ATP 500 de Tokio 2026 tras imponerse en la final cómodamente al checo Jiří Lehecka (7-6, 6-4). El tenista murciano no dio opción al número 19 del ranking ATP.
Lo hizo tras ganar en semifinales también a Jaume Munar en un duelo español (5-7, 6-3 y 6-1). La edición de 2025 también se la llevó Alcaraz, por lo que se convierte en un bicampeón consecutivo.
Cuánto dinero ha ganado Alcaraz por ganar el ATP 500 de Tokio 2026
Carlos Alcaraz ha levantado el martes 6 de octubre el título del ATP 500 de Tokio 2026 tras vencer a Jir Lehecka.
El tenista español, que se ha perdido los últimos meses de competición por una lesión de muñeca, ha ganado 764.750 dólares (679,40 euros) por conquistar el título en el Coliseo Ariake de la capital nipona.
El palmarés del ATP 500 de Tokio 2026
Este es el palmarés del ATP 500 de Tokio desde su primera edición en 1972, con Stefan Edberg como tenista que más veces lo ha levantado (4). Alcaraz es el nuevo bicampeón consecutivo:
- 2026 — Carlos Alcaraz
- 2025 — Carlos Alcaraz
- 2024 — Arthur Fils
- 2023 — Ben Shelton
- 2022 — Taylor Fritz
- 2021 — No se disputó (COVID-19)
- 2020 — No se disputó (COVID-19)
- 2019 — Novak Djokovic
- 2018 — Daniil Medvedev
- 2017 — David Goffin
- 2016 — Nick Kyrgios
- 2015 — Stan Wawrinka
- 2014 — Kei Nishikori
- 2013 — Juan Martín del Potro
- 2012 — Kei Nishikori
- 2011 — Andy Murray
- 2010 — Rafael Nadal
- 2009 — Jo-Wilfried Tsonga
- 2008 — Tomáš Berdych
- 2007 — David Ferrer
- 2006 — Roger Federer
- 2005 — Wesley Moodie
- 2004 — Jiří Novák
- 2003 — Rainer Schüttler
- 2002 — Kenneth Carlsen
- 2001 — Lleyton Hewitt
- 2000 — Sjeng Schalken
- 1999 — Nicolas Kiefer
- 1998 — Andrei Pavel
- 1997 — Richard Krajicek
- 1996 — Pete Sampras
- 1995 — Jim Courier
- 1994 — Pete Sampras
- 1993 — Pete Sampras
- 1992 — Jim Courier
- 1991 — Stefan Edberg
- 1990 — Stefan Edberg
- 1989 — Stefan Edberg
- 1988 — John McEnroe
- 1987 — Stefan Edberg
- 1986 — Ramesh Krishnan
- 1985 — Scott Davis
- 1984 — David Pate
- 1983 — Eliot Teltscher
- 1982 — Jimmy Arias
- 1981 — Balázs Taróczy
- 1980 — Ivan Lendl
- 1979 — Terry Moor
- 1978 — Adriano Panatta
- 1977 — Manuel Orantes
- 1976 — Roscoe Tanner
- 1975 — Raúl Ramírez
- 1974 — John Newcombe
- 1973 — Ken Rosewall
- 1972 — Toshiro Sakai
Temas:
- ATP
- Carlos Alcaraz