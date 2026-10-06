El samurái Alcaraz vuelve ganar: tumba a Lehecka y revalida su corona en Tokio

La secuencia en Japón es la de un aterrizaje en territorio conocido. De Doha a Tokio, un viaje de más de siete meses que ha estado repleto de turbulencias y sinuosidades. De batalla mental y física para un Carlos Alcaraz que vuelve a ganar un título y ahora sí confirma su regreso definitivo. Y lo celebra con los pasajeros del trayecto. Gritó, saludó a Lehekca tras la victoria (7-6, 6-4) y se abrazó con su equipo. Se funden en un corro, saltan, cantan, sonríen… Un equipo.

Alcaraz revalida su corona en Tokio. Carlos el samurái. En su estantería ya descansan 27 títulos, los mismos que David Ferrer y que le convierten en el tercer tenista español con más trofeos en la ‘Era Open’. Se libera Alcaraz, que llevaba meses en la encrucijada. Sorprendió su nivel en el US Open, el primer torneo que disputó tras lesión, y ahora en Tokio, pese a las oscilaciones, vuelve a ser campeón.

Vuelve a sentirse campeón, que tal vez sea incluso más importante y necesario. El tren ante Lehecka fue por otra vía. Una algo alejada de la potencia y más cercana al control. Alcaraz continúa siendo inalcanzable. Dominó a un Lehecka, cuya propuesta de partido fue vigorosa y valiente, apoyado en la catapulta que tiene por saque y su potente derecha. Lo aplacó Alcaraz con variaciones, tanto de altura como de velocidad.

Así sorteó un partido que vino de nalgas con break nada más empezar y problemas para retener el servicio, la herencia de la lesión todavía está presente y le obligó a dirigir los puntos hacia el intercambio. Sonreía Lehecka cuando tenía el tie break del primer set encarrilado y Alcaraz se lo negó y consiguió la manga con cuatro puntos seguidos. Una sonrisa porque no queda otra.

El repertorio del murciano es incesante y su adaptabilidad al tiempo y el espacio, privilegiada. Ya en el segundo set decidió restar más dentro de la pista y más agresivo, y el checo encalló conforme su servicio fue apagándose. Claro que resulta imposible sacar continuamente a 222 kilómetros por hora. El partido de Alcaraz fue como su semana en Tokio, de menos a más. Como su final de año, más todavía ahora que Sinner se ha bajado del tenis hasta 2027. Alcaraz está de vuelta.