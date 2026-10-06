Alcaraz se libera en Tokio tras su lesión: «Ha sido un proceso lento y con dudas; este título es más especial»

Alcaraz revalida su corona en Tokio tras rendir (7-6, 6-4) a Lehecka. Carlos el samurái. En su estantería ya descansan 27 títulos, los mismos que David Ferrer y que le convierten en el tercer tenista español con más trofeos en la ‘Era Open’. Se libera Alcaraz, que llevaba meses en la encrucijada. Sorprendió su nivel en el US Open, el primer torneo que disputó tras lesión, y ahora en Tokio, pese a las oscilaciones, vuelve a ser campeón.

«Estoy muy feliz de poder volver a levantar un trofeo. Ha pasado un tiempo y es todavía más especial después de mi lesión. Significa mucho para mí levantar el trofeo en el segundo torneo que disputo tras la lesión. Estoy muy feliz por ello. Ha sido una semana dura. No he encontrado mi mejor tenis, pero sí buenas soluciones y eso es lo que importa. La final ante Lehecka ha sido el mejor partido de la semana o, al menos, el más consistente en cuanto a nivel», dijo el murciano.

La secuencia en Japón es la de un aterrizaje en territorio conocido. De Doha a Tokio, un viaje de más de siete meses que ha estado repleto de turbulencias y sinuosidades. De batalla mental y física para un Carlos Alcaraz que vuelve a ganar un título y ahora sí confirma su regreso definitivo. Y lo celebra con los pasajeros del trayecto. Gritó, saludó a Lehekca tras la victoria y se abrazó con su equipo. Se funden en un corro, saltan, cantan, sonríen… Un equipo.

«Se vienen a la cabeza pensamientos negativos durante la lesión. Si vas a volver sano, si vas a regresar siendo el mismo que antes, si vas a poder golpear la pelota con normalidad y sin ningún dolor… Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero intenté mantenerme alejado de esos pensamientos. Mi equipo y yo sabíamos que, si volvía, iba a estar al cien por cien sano. Ha sido un proceso lento y con dudas, pero he trabajado muy duro con mi equipo», dijo Alcaraz.