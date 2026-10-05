Alcaraz, desencadenado: aplaca la sublevación de Munar y alcanza la final en Tokio

No puede más Jaume Munar, superado abultadamente en el último set. Se va de Tokio con buenas sensaciones. Tiene motivos para ello. Ha llegado hasta semifinales y ha obligado a Alcaraz a sacar su mejor versión, esa que busca recuperar desde que regresó de lesión. Continúa ahí, pero cada vez más cerca. Se puso en modo intratable para reducir (5-7, 6-3, 6-1) a un combativo Munar y alcanzar la final del Tokio por segundo año consecutivo. Oportunidad para revalidar su corona.