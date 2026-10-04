A qué hora empieza el Carlos Alcaraz – Jaume Munar: cuándo es la semifinal del ATP 500 de Tokio 2026 y dónde ver por televisión y en vivo online

El ATP 500 de Tokio 2026 llega a su fin y Carlos Alcaraz y Jaume Munar se ven las caras en las semifinales del torneo, por lo que uno de los dos alcanzará la gran final que se jugará este martes. El de El Palmar es el gran favorito, pero veremos cuál de los dos accede al choque definitivo, donde se tendría que enfrentar al ganador del Jiri Lehecka – Valentin Vacherot. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este duelo entre los dos españoles.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Jaume Munar: horario del partido del ATP 500 de Tokio 2026

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en las semifinales del ATP 500 de Tokio 2026 y se tendrá que enfrentar a Jaume Munar. La gran noticia de este duelo es que habrá un español luchando por el título en la capital nipona, pero veremos cuál de los dos accede al choque. El murciano se ha cargado a Alex Michelsen, Matteo Arnaldi y Denis Shapovalov hasta llegar a esta ronda. Por su parte, el balear comenzó en los clasificatorios y su camino hasta las semis ha sido el de Marcos Giron, Aleksandar Kovacevic, Taylor Fritz, Jaime Faria y Kyrian Jacquet.

Carlos Alcaraz pelea por sumar un nuevo título a su palmarés en este torneo en el que defiende título. El de El Palmar arrancó 2026 junto a su nuevo entrenador Samuel López, conquistando el único Grand Slam que le faltaba en sus vitrinas: el Open de Australia. También ganó en Doha, pero al tiempo se lesionó y estuvo cuatro meses alejado de las pistas. A su regreso alcanzó los cuartos del US Open, ganó la Laver Cup y ahora espera revalidar el trono en el ATP 500 de Tokio 2026.

La organización de este torneo japonés programó el Carlos Alcaraz – Jaume Munar que corresponde a las semifinales del ATP 500 de Tokio 2026 para este lunes 5 de octubre. El encuentro entre el murciano y el balear fue fijado en el horario de las 9:00 horas, una menos en las Islas Canarias y se espera ver un choque apasionante en el Coliseo Ariake. Estos dos tenistas se han enfrentado en cuatro ocasiones, saliendo vencedor Carlitos en tres ocasiones y el mallorquín en una.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Jaume Munar en el ATP 500 de Tokio en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se disputen en este emocionante torneo que está cada vez más cerca de terminar. Este Carlos Alcaraz – Jaume Munar de las semifinales del ATP 500 de Tokio 2026 se puede ver en directo por televisión a través de Movistar Plus+, Movistar Deportes o Vamos, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV en España. Los clientes de este operador pueden descargarse la aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs para ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Coliseo Ariake. La app Tennis TV, que también es de pago, ofrece esta competición, ya que tiene los derechos de los torneos de la ATP.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la información más relevante sobre todo lo que acontezca en la capital de Japón. Cuando acabe el partidazo entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar de las semifinales del ATP 500 de Tokio 2026 publicaremos la crónica y vamos a compartir con todos nuestros lectores las reacciones que se produzcan sobre la pista nipona.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Jaume Munar del ATP 500 de Tokio 2026

Para terminar, todos aquellos aficionados al tenis y seguidores de los dos españoles que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de semifinales de la ATP 500 de Tokio 2026 deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Carlos Alcaraz – Jaume Munar. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser podrán conectar con el país nipón para contar lo que esté ocurriendo en este duelo.