Así queda el cuadro del ATP 500 de Tokio 2026: cruces y posibles rivales de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

La temporada de tenis sigue tras la disputa de la Laver Cup, que ganó Europa ante el resto del mundo, y la próxima cita en el calendario llega a Asia. Se disputa el ATP 500 de Tokio 2026, en el que habrá dos tenistas españoles: Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.

Qué día empieza el ATP 500 de Tokio 2026

Este torneo, que se disputa en la capital de Japón, comenzará el miércoles, 30 de septiembre. La competición se disputa sobre pista dura y tiene categoría de 500 en el calendario de la ATP. Se lleva disputando desde el año 1973 y bajo la actual denominación desde 2009.

Qué día es la final del ATP 500 de Tokio 2026

El torneo dura tan sólo una semana. La final se jugará, o está prevista (porque puede cambiar por situaciones contravenidas, véanse las meteorólogicas) el próximo 6 de octubre.

Los rivales de Carlos Alcaraz en Tokio

Carlos Alcaraz es uno de los tenistas que participan en el torneo japonés. Una vez ya oficializado el sorteo, el español, que fue campeón en la última edición de 2025, se medirá en su primer partido al estadounidense Alex Michelsen. Si gana, se medirá al ganador del duelo entre Matteo Arnaldi o Rei Sakamoto.

En cuartos, Alcaraz -que parte como primer cabeza de serie en este torneo- se podría medir a otro estadounidense, Tommy Paul, para llegar a unas semifinales en las que también se encontraría con otro tenista de Estados Unidos: Taylor Fritz.

Los posibles rivales de Rafa Jódar en el ATP 500 de Tokio

Por su parte, otro tenista español que participa en el torneo de tenis de Tokio es Rafa Jódar. El madrileño sólo se podría enfrentar a Carlos Alcaraz en la final. Antes no podrían.

En primera ronda, a Jódar le tocará un rival de la ronda previa, que todavía no se sabe. Podría ser Arthur Fils, número nueve del mundo, que por un error burocrático tuvo que jugar esa ronda previa. Si gana su primer partido, podría haber duelo español en octavos, ya que Jódar se podría medir a Davidovich. Si sigue superando rondas, en cuartos podría enfrentarse a Brandon Nakashima y en semifinales a Frances Tiafoe.

El cuadro del ATP 500 de Tokio 2026

Así, ha quedado ya definido el cuadro del ATP 500 de Tokio 2026, con Alcaraz, primer cabeza de serie del torneo, por un lado, y Rafa Jódar, por otro. Tiafoe es el segundo cabeza de serie, por lo que tampoco podía ir por el lado de Alcaraz.