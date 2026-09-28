Toni Nadal, ex entrenador y tío de Rafa Nadal: «No creo que la presión actual sea muy diferente a hace unos años porque Cristiano y Messi sufrieron una similar»

Toni Nadal (Manacor, 22 de febrero de 1961) conoce de cerca la exigencia de los mejores deportistas de la historia. Él fue la persona que formó a Rafael Nadal hasta convertirle en el mejor tenista español de todos los tiempos. El tío y exentrenador del balear fue una persona que conoce desde dentro la presión de estar a la altura y la fórmula para no dejarse llevar por las críticas. Es por ello que cada una de sus reflexiones y discursos son un mensaje de inspiración para las futuras generaciones de deportistas.

«Es importante aprender a enfrentarse a cierta adversidad, porque tarde o temprano va a aparecer. Si los educamos intentando evitarles cualquier dificultad, a largo plazo puede no ser beneficioso para ellos», comentó Toni. Una forma de ver el deporte a pesar de que los focos muchas veces no hacen ver la realidad.

«En la inmensa mayoría de los casos, es el propio jugador quien marca ese límite, porque es quien mejor sabe hasta dónde puede asumir esa exigencia. Si nunca te acercas o incluso sobrepasas algunos de esos límites, difícilmente vas a alcanzar un nivel máximo de exigencia», añadió.

Toni Nadal y la fórmula para crear un carácter fuerte

Para Toni Nadal, todo es cuestión de tener un carácter fuerte: «Si entendiéramos que todo depende exclusivamente de nuestra personalidad, asumiríamos que estamos determinados de antemano y que no podemos cambiar. Yo no lo creo. De la misma manera que entrenas la técnica, también puedes entrenar el carácter. No es sencillo, pero creo que se puede conseguir».

«El talento se educa en la calma y el carácter se construye en la tempestad. Hay cosas que probablemente cambiaría, aunque, en líneas generales, lo que intenté fue preparar a mis sobrinos para afrontar las dificultades. Siempre he creído que haber pasado por momentos difíciles también nos prepara para el futuro», insistió.

Incluso en la derrota siempre hay una lectura positiva para Toni Nadal: «Es mucho más difícil aprender a ganar que aprender a perder, porque ganar no depende únicamente de ti. Puedes hacer todo lo que está en tu mano y, aun así, perder; basta con tener delante a alguien mejor, como puede ser Djokovic. Cuando uno da más importancia al proceso que al resultado, entiende que el resultado final es simplemente una parte más del juego. Si te centras en el proceso y valoras todo lo que has hecho para llegar hasta ahí, el resultado deja de ser lo único que determina tu satisfacción», dijo.

«Muchos de los mensajes que estamos trasladando a los jóvenes van en esta dirección, y no solo en el ámbito deportivo. Por ejemplo, cuando se plantea que es mejor no poner marcador o, en el ámbito educativo, que hay que tener cuidado a la hora de calificar a los niños para no generarles un trauma».

La clave del éxito del deporte

«Con este tipo de planteamientos podemos estar construyendo una sociedad más débil y con una menor tolerancia a la frustración. Esto también tiene que ver con la búsqueda exagerada de la inmediatez, con una sobrevaloración personal y con la dificultad para afrontar la realidad tal y como es. Cuando no damos una importancia desmesurada a las cosas y aprendemos a asumirlas con normalidad, estamos mucho más preparados para afrontar las dificultades cuando llegan».

«Quien dirige a personas, ya sea en un equipo de fútbol o en cualquier empresa, tiene que saber mirar a los ojos y entender cuándo hay que apretar y cuándo no. No siempre es fácil y, en ocasiones, es normal perder la calma. El éxito de un entrenador no depende solo de lo que dice, sino también de cuándo lo dice, cómo lo dice y, sobre todo, de saber cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callar. A veces, lo que una persona necesita simplemente es que la escuchen», admitió.

También lo traslada Toni Nadal en el fútbol: «No creo que la presión actual sea muy diferente de la que existía hace unos años. Cristiano Ronaldo o Messi sufrieron una presión similar. No creo que ahora Lamine Yamal o Mbappé estén sometidos a una presión mayor que la que vivieron otros grandes jugadores anteriormente», dijo en una entrevista en Libertad Digital.

Y, como no, habló de Alcaraz: «Carlos es un grandísimo jugador y tiene todas las condiciones para ser número uno durante muchos años. En el US Open creo que ha demostrado, una vez más, que sabe afrontar bien los momentos complicados». Sobre los márgenes de mejora, es honesto sobre lo limitado del recorrido: «Probablemente un poco en todo, aunque cuando un jugador está ya a este nivel no es fácil encontrar grandes márgenes de mejora».

«Tiene unas características y unas condiciones extraordinarias para este deporte y, además, algo que me parece especialmente importante: cada vez que le veo jugar, veo que sigue mejorando. Tiene una de las cualidades fundamentales en la vida, que es la capacidad de aprender. La presión externa nunca debe ser superior a la que él mismo se imponga. Creo que, de momento, lo está gestionando muy bien», comentó.

«De Rafael aprendí, o más bien confirmé, muchas cosas que ya tenía claras antes de empezar a acompañarle. Lo que encontré en él fue la aplicación real de los valores que creo que deberían marcar el deporte: luchar hasta el final, competir de forma limpia, no perder nunca la educación, comportarse correctamente dentro de la pista y entender que la victoria no vale a cualquier precio».

«Las pocas veces que vino a quejarse, yo le decía: ‘Rafael, esto es lo que hay’. Podría haber encontrado en esa lesión una justificación para cualquier derrota, pero se acostumbró a competir con lo que tenía». La conclusión, aplicable a cualquier ámbito de la vida, la deja caer casi como un aforismo: «Las excusas pueden servir para justificar lo que ha ocurrido, pero nunca te ayudan a ganar un partido».

La salud es importante

«Todavía no existe una percepción suficientemente clara sobre el problema de la obesidad. En muchas ocasiones tendemos a entenderla únicamente como consecuencia de una mala alimentación o de una vida sedentaria, cuando en realidad es una enfermedad mucho más compleja»

«Pedir ayuda no es un síntoma de debilidad, sino más bien de fortaleza: significa reconocer que existe un problema y querer hacer algo para solucionarlo. Acudir a profesionales, consultar con médicos, recibir un diagnóstico adecuado y seguir sus recomendaciones es fundamental», defendió.

«Me pareció un proyecto muy interesante y, sobre todo, positivo para la sociedad. Para generar información rigurosa, derribar algunos de los estigmas que todavía existen y favorecer una conversación más abierta sobre la obesidad», concluyó.