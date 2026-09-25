Rafa Nadal, sobre sus orígenes: «Mi padre fue capaz de crear la mayor empresa de cristales de Baleares empezando desde cero»

Después de 22 años de carrera marcada por el éxito, Rafael Nadal decidió poner fin a su carrera en la Copa Davis de 2024 en Málaga. 22 Grand Slam, 14 de ellos Roland Garros, dos oros olímpicos y un total de 92 títulos individuales han sido los alicientes para ser considerado uno de los mejores deportistas de la historia de España y del tenis, acompañado siempre de su marcada personalidad.

Tras su retirada, el mallorquín se ha enfocado en expandir sus negocios, disfrutar de su familia e incluso practicar golf a un muy buen nivel. Cuenta con su ambiciosa academia de tenis Rafa Nadal Academy, que se sitúa en Manacor, y una cadena de hoteles que recibe el nombre de ZEL.

El padre de Rafael Nadal y su ejemplo

A diferencia de los tíos de Rafa Nadal, Miguel Ángel, futbolista del Barcelona, o Toni, que fue su entrenador hasta 2017, su padre Sebastián no llegó a destacar en las disciplinas deportivas, pero ha sido siempre el vehículo financiero de Rafa. El empresario mallorquín ha sido un espejo donde mirarse para su hijo, que le ha ayudado a forjar su inquebrantable ética de trabajo.

Sebastián Nadal comenzó en el año 2003, desde Manacor (Mallorca), donde logró consolidar un importante grupo empresarial centrado en la producción de vidrio y cristal, además de diversificar sus negocios al sector inmobiliario. «Mi padre fue capaz de crear la mayor empresa de cristales de Baleares empezando desde cero», afirmó Rafa.

Su padre ha sido su ejemplo de constancia, disciplina y trabajo que le llevó a lo más alto del deporte y que siempre ha recordado con cariño: “Mi padre fue un ejemplo muy positivo para mí en términos de dedicación y trabajo duro. Desde que era un niño le vi trabajar muchísimo”. Esta cultura del esfuerzo, propia de su familia, es lo que ha llevado a crear una marca reconocida como ‘la mentalidad Nadal’.

Mentalidad Nadal

A pesar de la fortuna que acumula, Sebastián siempre ha trabajado en inculcar a su hijo la importancia de mantener los pies en la tierra. “¿Qué vas a hacer con un Aston Martin en Manacor? Venga, vete con tu coche, con el Kia”. Recordaba Rafa cuando él y su padre paseaban delante de una tienda de coches de lujo.

Esta sencillez ha marcado por completo la vida de Rafa y la de su familia. Su madre, Ana María Parera, siempre ha destacado en lo que su hijo terminó convirtiéndose: “una persona que ha luchado, sea cual sea su oficio”.

Una sencillez que se ha visto reflejada en episodios como las trágicas inundaciones de octubre de 2018 en Mallorca. Donde no dudó en ponerse las botas de agua y ayudar a achicar agua de talleres, comercios, viviendas de sus vecinos. Ese mismo día, puso a disposición de todos los afectados y personas que se habían quedado sin hogar las instalaciones de la Rafa Nadal Academy en Manacor, para que pudieran dormir, comer y resguardarse.

Meses después del desastre, el Ayuntamiento de San Lorenzo reveló que Rafa Nadal donó un millón de euros para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones.