Rafa Nadal jugará varios partidos de exhibición por el 10º aniversario de su academia

Rafa Nadal jugará varios partidos de exhibición el próximo 3 de octubre para celebrar el 10º aniversario de la Rafa Nadal Academy. El español disputará una serie de amistosos junto a algunos de sus rivales y amigos con los que compitió. Por el momento no se conoce quienes serán sus adversarios, pero Roger Federer también volvió a las pistas en el US Open. El evento también será retransmitido en directo, por lo que todo el mundo podrá seguir su regreso.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam se retiró en noviembre de 2024, durante las Finales de la Copa Davis disputadas en Málaga. La expectación es máxima, por lo que durante los próximos días se anunciarán los participantes y los detalles para conseguir las entradas. Dormirse está prohibido, ya que serán limitadas debido al aforo dela pista central de la Academia.

El evento dará el pistoletazo de salida a las celebraciones del décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy, un proyecto que nació en Manacor en 2016. El público podrá seguir los partidos de exhibición en directo a través de Movistar Plus, que se encargará de la retransmisión.

Desde sus inicios, la Academia ha trabajado para que los jóvenes de todo el mundo puedan compaginar su desarrollo deportivo con sus estudios y su formación personal. Los resultados hablan por sí solos, ya que sus jugadores han conseguido 14 títulos de Grand Slam júnior (siete individuales y siete de dobles) y cinco han alcanzado el número uno del mundo júnior.

Nadal podría tener un reencuentro de leyendas

Los rivales del ex tenista pueden ser muy variados al tratarse de una exhibición. Los más soñadores pueden pensar en un partido frente a Roger Federer, que tendría una expectación total. También podría medirse ante alguno de sus adversarios que aún siguen en activo, como Novak Djokovic. El mallorquín tiene la oportunidad de lucirse ante su público, donde podrá mostrar que aún sigue en plena forma.