Federer vuelve a las pistas en el US Open con un deseo: «Me gustaría jugar con Alcaraz»

Roger Federer recibirá este martes 25 de agosto en Estados Unidos un sentido homenaje ante una afición que le vio ganar cinco US Open de manera consecutiva entre los años 2004 y 2008. El ganador de 20 Grand Slams se volverá a vestir de corto en un torneo de exhibición que se celebrará durante esta madrugada en Flushing Meadows y en la previa ha hablado a los medios de comunicación para dejar claro que le gustaría jugar con Alcaraz.

Roger Federer será uno de los protagonistas en la previa del US Open que empieza este domingo y al que regresa un Carlos Alcaraz que defenderá título después de medio año fuera de las pistas por una lesión en el tendón de la corva de su muñeca derecha. El legendario tenista suizo habló sobre el tenista español en una comparecencia ante los medios de comunicación horas antes de saltar a la pista para recibir el homenaje que el US OPEN le debía.

Roger Federer hizo historia en su día después de ganar cinco títulos consecutivos en el US Open entre 2004 y 2008 y, tras anunciar en 2022, no llegó a despedirse de la afición americana. Por ello, este martes 25 de agosto disputará un torneo de exhibición en el que disputará un partido de individuales contra Andy Roddick y unos dobles haciendo pareja con John McEnroe, contra su rival de individuales y André Agassi.

Federer se pronuncia sobre Alcaraz

En declaraciones que recoge el diario AS, Roger Federer también quiso hablar sobre un Carlos Alcaraz que defenderá título en el US Open después de recuperarse de una lesión que le ha tenido de baja desde el pasado mes de abril y que le ha hecho perderse Roland Garros, Wimbledon, además de los Masters 1000 de Madrid, Roma, Montreal y Cincinnati.

«Cada lesión es diferente. Algunas son mala suerte y en otras tal vez te exigiste demasiado y de repente te golpea una acumulación de muchas cosas. No conozco la gravedad ni cómo se dieron sus casos, pero creo que el peor momento para lesionarse es justo antes de Roland Garros, porque te pierdes la gira de tierra y Wimbledon, y eso te retrasa mucho. Obviamente es una lucha llegar al US Open, y lo hemos visto con Carlos», dijo.

Federer también mostró su deseo de poder jugar algún día con Alcaraz, además de elogiar al tenista español. «Me gustaría jugar tal vez contra Carlos Alcaraz. Creo que es emocionante verle y nunca tuve la oportunidad de jugar contra él. O Sinner. Solo entrenamos juntos un poco cuando estaban empezando, así que, por desgracia, me perdí a esa generación por mis problemas de rodilla», dijo.

«Hay un montón de chicos contra los que no pude jugar. Obviamente contra Novak Djokovic también sería genial. Sigue a un gran nivel manteniéndose ahí, lo cual es fantástico. Me alegra ver a Carlos de vuelta y que haya llegado a tiempo al torneo. No tengo que preocuparme de cómo jugarle porque no estoy en el cuadro, pero le deseo lo mejor», afirmó Roger Federer sobre el tenista español.