Matthew McConaughey y su reflexión sobre el éxito: «El verdadero peligro para la mayoría de nosotros no es apuntar demasiado alto y fallar, sino apuntar demasiado bajo y acertar»

El miedo a equivocarse puede llevar a muchas personas a elegir objetivos que saben que pueden alcanzar. Sin embargo, una reflexión de Matthew McConaughey plantea una idea diferente, ya que el verdadero riesgo no siempre está en intentar algo demasiado grande y fracasar, sino en conformarse con metas pequeñas simplemente por miedo a no conseguirlas. Una filosofía que encaja con la trayectoria del actor estadounidense y con su conocida defensa de asumir riesgos personales y profesionales.

El peligro de conformarse

«El verdadero peligro para la mayoría de nosotros no es apuntar demasiado alto y fallar, sino apuntar demasiado bajo y acertar». La reflexión de Matthew McConaughey pone el foco en un miedo muy habitual, que es el fracaso. Cuando una persona reduce sus expectativas para asegurarse de conseguirlas, puede evitar la frustración de equivocarse, pero también corre el riesgo de quedarse lejos de aquello que realmente quería alcanzar.

La idea está estrechamente relacionada con una de las cuestiones que Matthew McConaughey ha abordado en diferentes intervenciones públicas, que es la necesidad de salir de la comodidad. El actor ha hablado en numerosas ocasiones de los momentos de su carrera en los que decidió asumir riesgos importantes, especialmente cuando abandonó durante un tiempo las comedias románticas que habían convertido su nombre en una marca reconocible en Hollywood.

Cambiar también implica arriesgar

Uno de los ejemplos más conocidos de su trayectoria fue precisamente esa decisión profesional. Después de encadenar numerosos papeles dentro del género de la comedia romántica, el actor Matthew McConaughey decidió rechazar proyectos similares durante un periodo de tiempo para intentar demostrar que podía asumir otro tipo de personajes. El movimiento implicaba renunciar a una fórmula que funcionaba y aceptar la posibilidad de quedarse sin ofertas atractivas.

El riesgo terminó transformando su carrera. Llegaron películas como Dallas Buyers Club, por la que consiguió el Óscar al mejor actor, y otros trabajos dramáticos que modificaron la percepción que Hollywood tenía de él. El propio Matthew McConaughey ha explicado que aquella etapa supuso una apuesta sin garantías y que podía haber terminado alejándole definitivamente de los grandes papeles cinematográficos.