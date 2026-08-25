Una de las comedias románticas más icónicas de los 2000 está desarrollando su secuela: Hollywood sigue tirando del efecto nostalgia

Hollywood está viviendo en una luna de miel permanente con el desarrollo de sus secuelas tardías. Tampoco podemos culpar a la industria. Sobre todo, viendo cómo producciones de la talla de El diablo viste de Prada 2 recaudan casi 700 millones de dólares en todo el mundo. La nostalgia es una moneda de cambio que funciona actualmente como una tendencia inequívoca y garante de reclamo tanto en las salas como en el streaming. Por eso, ya no nos extraña ver la creación de continuaciones de cintas que se estrenaron hace casi un cuarto de siglo. La última en sumarse a esta moda es una de las comedias románticas más recordadas de los 2000: Cómo perder a un chico en 10 días tendrá oficialmente una segunda parte.

Impulsada por Paramount Pictures, la historia protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey en 2003 volverá a los cines bajo un proyecto que todavía se encuentra en una fase primigenia. De hecho, y tal como informan desde diferentes medios norteamericanos, todavía no se han repartido siquiera los roles clave en los diferentes departamentos creativos. Por supuesto, la intención de la major es que tanto Hudson como McConaughey retomen sus roles originales. De momento, la hipotética Cómo perder a un chico en 10 días 2 sí que está configurando (como es lógico) los diferentes roles en los despachos. Kate Hudson ejercería como ejecutiva a través de su sello, Shiny Penny, y Stacey Sher, productora de títulos como Erin Brockovich o Pulp Fiction, también estaría en el apartado ejecutivo.

‘Cómo perder a un chico en 10 días 2’ y la fiebre nostálgica de los 2000

Teniendo en cuenta cómo resurgen la mayoría de historias que se proyectaron en cines por primera vez a comienzos del siglo XXI, no es de extrañar que cualquier fenómeno comercial de aquella época termine teniendo una demanda activa por parte de la audiencia. La nostalgia por los 2000 es patente y puede observarse con facilidad en la presente cartelera. Ahí está el resurgir de la franquicia paródica Scary Movie o los estrenos futuros de Prácticamente magia 2 (11 de septiembre) y Ahora los suegros son ellos (27 de noviembre).

La resurrección de ciertas franquicias otrora seguirá en 2027 con el estreno de Shrek 5 y con el reboot de Greta Gerwig de Las Crónicas de Narnia para Netflix.

Variety fue la primera en informar de la noticia y, por ahora, no existe una confirmación oficial de participación protagónica de ambos actores. Hudson viene de conseguir su segunda nominación al Oscar por Song Sung Blue, mientras que McConaughey está a punto de estrenar la serie Brothers para Apple TV y, en 2027, formará parte del elenco de The Brigands of Rattlecreek, la próxima película del cineasta Park Chan-wook.

¿De qué trataba ‘Cómo perder a un chico en 10 días’?

La sinopsis oficial de la película nos ponía en la piel de Andie Anderson (Hudson), una periodista inmersa en un reportaje complejo que debe completar en un máximo de 10 días. El objetivo del trabajo es el de analizar de primera mano las cosas involuntarias que realizan las mujeres y que provocan el distanciamiento de los hombres. Su objetivo es encontrar a un chico que se enamore de ella y después terminar siendo tan errática como para que este la deje. Al otro lado de la ecuación, se encuentra el soltero de oro Benjamin Barry (McConaughey), quien acaba de apostar con un amigo que es capaz de enamorar a una mujer en sólo diez días.

Cómo perder a un chico en 10 días supondría el regreso del ganador del Oscar al género de las comedias románticas. La cinta está disponible en HBO Max y Movistar Plus (Ficción total).