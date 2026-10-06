Víctor Hugo, escritor francés, sobre la madurez: «Los 40 son la edad madura de la juventud; los 50 la juventud de la edad madura»
La reflexión viral y las mejores frases de Víctor Hugo, uno de los escritores más importantes de la historia de Francia
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Víctor Hugo (Besanzón, 26 de febrero de 1802 ‑ París, 22 de mayo de 1885) es uno de los escritores más importantes de la historia de Francia y una de las personalidades más trascendentes en el territorio galo durante el siglo XIX. Fue poeta, dramaturgo, novelista romántico y también intelectual y político durante una carrera de vino y rosas en la que ha dejado grandes obras como Nuestra Señora de París (1831) o Los Miserables (1862). Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Víctor Hugo.
Hijo del general del Imperio Joseph Léopold Sigisbert Hugo, Víctor Hugo pasó los primeros años de su vida en París entre viajes a Nápoles y España por los trabajos militares de su padre. De forma autodidacta, comienza a componer sus primeros versos reflejados en Cuaderno de versos francés y, con 20 años, después del fallecimiento de su madre, comienza a hacerse un nombre tras la publicación de Odas y poesías diversas.
Cinco años después publicó la obra de treatro Cromwell que le convirtió en una referencia del movimiento del Romanticismo. Antes de fallecer en 1885 a los 83 años, Víctor Hugo escribió 13 obras de teatro, nueve novelas, 21 libros de poesía y 14 ensayos. Sus obras más importantes son las siguientes:
- Odas y baladas (1826)
- Cromwell (1827)
- Hernani (1830)
- Nuestra Señora de París (1831)
- El rey se divierte (1832)
- Las hojas de otoño (1832)
- Ruy Blas (1838)
- Los castigos (1853)
- Las contemplaciones (1856)
- La leyenda de los siglos (1859 y 1877)
- Los miserables (1862)
- El hombre que ríe (1869)
Las mejores frases de Víctor Hugo
«Los 40 son la edad madura de la juventud; los 50, la juventud de la edad madura». Esta es la última reflexión viral de un Víctor Hugo que durante su vida y obra también ha dejado un legado de frases, que se le atribuyen a él o que ha dejado a lo largo de sus escritos, que puedes leer a continuación:
- «Cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga».
- «Atreveos: el progreso solamente se logra así».
- «La felicidad suprema en la vida es tener la convicción de que nos aman por lo que somos, o mejor dicho, a pesar de lo que somos».
- «Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien».
- «Ningún ejército puede detener la fuerza de una idea cuando llega a tiempo».
- «Nada tan estúpido como vencer; la verdadera gloria está en convencer».
- «No hay malas hierbas ni hombres malos; sólo hay malos cultivadores».
- «Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo».
- «El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad».
- «No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo».
- «La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano».
- «El alma ayuda al cuerpo, y a veces lo levanta. Es el único pájaro que sostiene su jaula».
- «Las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario; las inteligencias poderosas, en las cosas ordinarias».
- «La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y no puede quedar en el silencio».
- «Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas, sino las ideas».
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