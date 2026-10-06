Víctor Hugo, escritor francés, sobre la madurez: «Los 40 son la edad madura de la juventud; los 50 la juventud de la edad madura»

Víctor Hugo (Besanzón, 26 de febrero de 1802 ‑ París, 22 de mayo de 1885) es uno de los escritores más importantes de la historia de Francia y una de las personalidades más trascendentes en el territorio galo durante el siglo XIX. Fue poeta, dramaturgo, novelista romántico y también intelectual y político durante una carrera de vino y rosas en la que ha dejado grandes obras como Nuestra Señora de París (1831) o Los Miserables (1862). Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Víctor Hugo.

Hijo del general del Imperio Joseph Léopold Sigisbert Hugo, Víctor Hugo pasó los primeros años de su vida en París entre viajes a Nápoles y España por los trabajos militares de su padre. De forma autodidacta, comienza a componer sus primeros versos reflejados en Cuaderno de versos francés y, con 20 años, después del fallecimiento de su madre, comienza a hacerse un nombre tras la publicación de Odas y poesías diversas.

Cinco años después publicó la obra de treatro Cromwell que le convirtió en una referencia del movimiento del Romanticismo. Antes de fallecer en 1885 a los 83 años, Víctor Hugo escribió 13 obras de teatro, nueve novelas, 21 libros de poesía y 14 ensayos. Sus obras más importantes son las siguientes:

Odas y baladas (1826)

Cromwell (1827)

Hernani (1830)

Nuestra Señora de París (1831)

El rey se divierte (1832)

Las hojas de otoño (1832)

Ruy Blas (1838)

Los castigos (1853)

Las contemplaciones (1856)

La leyenda de los siglos (1859 y 1877)

Los miserables (1862)

El hombre que ríe (1869)

Las mejores frases de Víctor Hugo

«Los 40 son la edad madura de la juventud; los 50, la juventud de la edad madura». Esta es la última reflexión viral de un Víctor Hugo que durante su vida y obra también ha dejado un legado de frases, que se le atribuyen a él o que ha dejado a lo largo de sus escritos, que puedes leer a continuación: