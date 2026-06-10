La reflexión de ‘Los miserables’ de Victor Hugo sobre el deseo humano: «Es en las noches de diciembre, cuando el termómetro está a cero, cuando más pensamos en el sol «

«Es en las noches de diciembre cuando el termómetro está a cero, cuando más pensamos en el sol». Esta frase del libro Los miserables de Víctor Hugo ha sobrevivido más de 160 años porque resume una realidad profundamente humana, ya que solemos valorar aquello que echamos de menos cuando desaparece de nuestra vida. Lo que en apariencia es una sencilla frase sobre el invierno es, en realidad, una reflexión sobre la ausencia, el deseo y la condición humana que sigue siendo muy popular en pleno siglo XXI.

Naturaleza humana

Publicada en 1862, Los miserables es una de las grandes obras de la literatura universal de Víctor Hugo. La novela trata temas como la pobreza, la justicia, la redención, el amor y la desigualdad social en la Francia del siglo XIX. A través de sus personajes, el escritor francés exploró diferentes emociones humanas con una profundidad y un detallismo pocas veces vistos y alcanzados en la literatura.

La frase del sol y las noches de diciembre funciona como una poderosa metáfora. Cuando disfrutamos de algo de manera habitual, tendemos a considerarlo normal. Sin embargo, cuando desaparece, su valor se multiplica en nuestra mente. El calor se aprecia más durante el frío, la salud cuando llega la enfermedad y la compañía cuando uno está solo.

El deseo nace de la ausencia

La psicología moderna ha estudiado ampliamente este fenómeno. Diversas investigaciones han demostrado que los seres humanos suelen adaptarse rápidamente a las circunstancias buenas y positivas de su vida, un proceso conocido como «adaptación hedónica». La consecuencia de esto es que aquello que antes nos producía satisfacción acaba pareciéndonos habitual. Sólo cuando lo perdemos volvemos a reconocer su importancia.

Precisamente eso es lo que Víctor Hugo explicó en Los miserables. El sol no se convierte en un objeto de deseo durante el verano, sino en pleno invierno. La ausencia actúa como un recordatorio del valor de aquello que antes parecía estar garantizado. Esta idea forma gran parte del escritor francés, quien siempre se había preocupado por las emociones más profundas del ser humano.