La reflexión de Dale Carnegie, escritor y empresario: «Cuando trates con personas, recuerda que no estás tratando con seres lógicos, sino con seres emocionales»

En ocasiones, las relaciones humanas se pueden volver complejas por falta de comprensión o comunicación. Esto lo explica detalladamente el escritor Dale Carnegie, a través de la siguiente frase: «Cuando trates con personas, recuerda que no estás tratando con criaturas de lógica, sino con criaturas de emoción». Una frase que utiliza para entender la inteligencia emocional, la psicología humana y la comunicación. Además, Carnegie enfatiza la importancia de comprender a los demás para poder construir relaciones personales y profesionales más sólidas.

¿Cómo actúan las personas?

La enseñanza clave de esta frase reside en que los seres humanos no toman decisiones basándose en argumentos racionales, sino que las emociones, experiencias, miedos, expectativas y su propio orgullo determinan cómo una persona interpreta una conversación. Así que, si una persona se siente atacada o menospreciada por otra, acabará levantando una barrera frente a cualquier argumento, aunque sea correcto. Por el contrario, escuchar y demostrar empatía puede facilitar el diálogo y permitir que ambas partes encuentren puntos en común.

La inteligencia emocional

Numerosas ideas de Carnegie se relacionan con la inteligencia emocional, es decir, reconocer las emociones propias y comprender las del resto es esencial para comunicarse de manera correcta. Por ejemplo, es una discusión familiar, conversación de pareja o en el ámbito laboral, responder de manera impulsiva podría empeorar el problema. La solución del escritor para que esto no suceda es comprender primero qué siente la otra persona antes de buscar convencerla.

Lo más importante para comunicarse

Existen tres claves para comunicarse mejor y Carnegie lo resume de la siguiente forma:

Escuchar antes de responder.

Practicar la empatía.

Evitar convertir cada conversación en una competición.

En la actualidad

Hoy en día, las redes sociales, las discusiones y los mensajes de opiniones son constantes. Aunque la rapidez de la comunicación favorece respuestas impulsivas y conflictos. Por lo tanto, la enseñanza de este profesional de la prosa es demostrar que detrás de cada opinión existe una persona con emociones y experiencias propias. Una comunicación real que no depende sólo de tener buenos argumentos, sino de saber escuchar, comprender y respetar a la otra persona.