El Gobierno confirma un giro en la TDT a partir del 5 de noviembre: despliegue masivo del UHD para ver los programas en 4K

El Gobierno prepara una revolución con la TDT que llega a partir de este otoño. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha confirmado que a partir del 5 de noviembre los canales de la televisión en España comenzarán a emitir en UHD (Ultra High Definition), que es una calidad similar al 4K. Para poder ver algunos canales en máxima calidad, habrá que llevar a cabo una resintonización de la televisión. Consulta en este artículo todo lo que debes saber con el cambio que llega a la TDT de España.

El próximo otoño llega un cambio histórico con la TDT en España. Después de que hace un par de años los canales pasaran de forma obligatoria al uso del HD, ahora el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha confirmado que a partir del próximo 5 de noviembre implementará el estándar DVB-T2, que ya está establecido en la mayoría de los países europeos, y esto quiere decir que todos los canales emitirán en UHD (Ultra High Definition). O lo que es lo mismo, a partir de esta fecha podrás ver la televisión en España en máxima calidad.

Así que a partir del próximo 5 de noviembre los canales de televisión en España pasarán a tener dos emisiones a la vez: una en HD como hasta ahora y otra en UHD, en la que ahora emite, por ejemplo, La1 de TVE. La UHD es una calidad de imagen muy parecida al 4K, que es con la que se está retransmitiendo actualmente el Mundial 2026 a través de la cadena pública española. Así que si has notado una mejoría en las últimas semanas viendo este campeonato del mundo, se debe a la Ultra High Definition.

La TDT cambia a UHD en España

Para poder ver la TDT en España en UHD, la televisión, según informa Xataka, tiene que ser compatible con las tecnologías DVB-T2 y el códec de vídeo H.265/HEVC. Esto es algo que, por supuesto, tienen todas las televisiones que han salido al mercado recientemente y los que no puedan disponer de estas últimas actualizaciones podrán seguir viendo tus canales preferidos en HD. Por ello, todos los canales de la TDT están obligados a informar a partir del próximo 8 de septiembre de los cambios que llegan.

En caso de no resintonizar el TDT, a partir del 5 de noviembre podrán seguir viendo la mayoría de canales en HD y los usuarios que no lleven a cabo esta práctica no podrán disfrutar de la nueva calidad de los canales. Además, el Gobierno ha advertido que será necesaria una nueva actualización para poder seguir disfrutando de los siguientes canales, que podrían ir a otro canal o dejar de verse. Son estos:

Clan (RTVE)

DKISS (Radio Blanca)

Atreseries (Atresmedia)

BeMad (Mediaset)

Boing (Mediaset)

Así que las fechas previstas para el cambio con la TDT en España serán las siguientes: