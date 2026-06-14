El BOE confirma un cambio inaudito en la TDT en 2026 en España y más de un 36% de televisores no están preparados

La TDT vuelve a cambiar en España y, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el anuncio ha generado dudas entre muchos usuarios. No tanto por lo que llega, sino por lo que puede implicar en casa y que tendrá qué ver con resintonizar canales, comprobar si el televisor es compatible o, directamente, pensar en cambiar de equipo.

El detonante ha sido la publicación en el BOE del 6 de junio de 2026, donde se confirma un paso importante dentro de la evolución de la televisión digital. A partir de ahí, se abre un periodo de cambios que no será inmediato, pero sí progresivo. Lo que más ha llamado la atención es el dato de que sólo un 36,6% de los televisores en España están preparados para el nuevo estándar en su versión más avanzada. Aun así, la realidad es menos dramática de lo que parece a primera vista.

Qué cambio ha confirmado el BOE sobre la TDT

El Boletín Oficial del Estado ha dado luz verde a la adjudicación de una nueva licencia de TDT a la empresa Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, SL, un movimiento que marca el inicio de una serie de cambios en el sistema.

A partir de ese momento, la compañía tiene un plazo de seis meses para poner en marcha el nuevo canal. Eso implica que, en algún punto entre finales de verano y otoño de 2026, los espectadores tendrán que resintonizar sus televisores. Pero no se trata sólo de un canal nuevo. Este proceso incluye también una reorganización de los canales actuales dentro de los múltiplex y una adaptación técnica que afecta directamente a cómo se emite la señal.

La TDT da el salto a DVB-T2 y a la calidad UHD

El cambio más importante no va a ser visible a simple vista, pero sí en la calidad de imagen. La TDT en España empieza a avanzar hacia el estándar DVB-T2, una tecnología más eficiente que permite emitir en mayor resolución.

Este salto se hará poco a poco. En una primera fase, uno de los múltiplex (el RGE2) será el que adopte este sistema. Allí se concentrarán canales en UHD (4K), entre, los que están La 2, Telecinco y Antena 3. Y para hacer espacio, algunos canales como Clan o DKiss cambiarán de posición dentro de la TDT.

La diferencia de calidad será notable. Quien haya visto emisiones en 4K ya sabe que el salto es evidente en detalles, contraste y color. El problema es que no todos los televisores pueden aprovecharlo.

Por qué el 36,6% de televisores no están preparados

Aquí está el dato que más ha preocupado ya que según las últimas cifras disponibles, sólo el 36,6% de los dispositivos en España son compatibles con UHD. Si ampliamos el foco, el 67,8% de los equipos sí son compatibles con DVB-T2, lo que indica que el proceso de adaptación está avanzado, pero no completo. Esto explica por qué el cambio no se va a hacer de golpe. El plan del Gobierno se divide en dos fases:

Una primera en 2026, con la introducción progresiva del nuevo sistema

Una segunda más adelante, cuando el 90% de los dispositivos sean compatibles con UHD y el 95% con DVB-T2

Hasta entonces, se mantendrán emisiones en paralelo para que nadie pierda acceso a los canales.

¿Dejarán de verse los canales si tu tele no es compatible?

Aunque algunos canales pasen a emitirse en DVB-T2 y UHD, también seguirán disponibles en versión HD en otros múltiplex. Es decir, se podrán seguir viendo, pero sin la mejora de calidad. Esto evitará el problema que muchos temían y que era quedarse sin señal de un día para otro. Por otro lado, lo que sí que va a pasar es que habrá una diferencia clara entre quienes tengan televisores preparados y quienes no. Unos verán la nueva calidad, otros seguirán con la actual.

Qué tendrán que hacer los usuarios en casa

El cambio más inmediato será resintonizar los canales cuando se anuncie la fecha oficial. Es algo habitual cada vez que hay reorganización en la TDT. A partir de ahí, cada caso es distinto. Quien tenga un televisor moderno probablemente no tendrá que hacer nada más. Pero en equipos antiguos, es posible que no se pueda acceder a los canales en UHD. En ese caso, hay dos opciones: seguir viendo la versión HD o utilizar un decodificador compatible, sin necesidad de cambiar toda la televisión.

Qué nuevos canales podrían llegar a la TDT

Además del canal adjudicado recientemente, hay otros proyectos en marcha. Uno de los más comentados es un posible canal llamado CNN Siete, centrado en actualidad, aunque todavía no está confirmado oficialmente. También está previsto el lanzamiento de RTVE Cultura, que primero llegará a plataformas digitales y posteriormente dará el salto a la TDT.

Al final, lo que está ocurriendo con la TDT en 2026 no es un corte brusco, sino una transición. Habrá que adaptarse aunque sin prisas ni cambios obligatorios de un día para otro.