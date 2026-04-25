Giro en la TDT en España: esta semana llega un nuevo canal que también se podrá ver en Movistar Plus+ y Orange

La televisión en abierto sigue moviéndose, aunque a veces parece que se encuentra un poco estancada. En los últimos meses sin embargo, la TDT en España está viviendo pequeños cambios que, poco a poco, van dibujando un nuevo panorama. El último llega esta misma semana con la incorporación de un canal que ya empieza a aparecer en distintas ciudades y que, además, no se queda únicamente en la emisión tradicional.

No todo el mundo lo verá de inmediato, dado que su llegada no es uniforme en todo el país, algo que puede generar cierta confusión entre quienes intenten buscarlo en su televisor sin éxito. Aun así, el despliegue ya está en marcha y el canal ya se puede sintonizar en varias zonas. Detrás de este movimiento hay una estrategia bastante clara: ganar presencia tanto en la TDT como en las plataformas de pago. Y ahí es donde entran en juego operadores como Movistar Plus+ u Orange, donde también se ha incorporado.

Giro en la TDT en España: llega el nuevo canal EWTN

El canal que aterriza es EWTN España, una señal que ya existía, pero que hasta ahora funcionaba de una forma distinta. Lo que se emitía en España estaba conectado en gran parte con la señal de Latinoamérica, completando la programación con contenidos propios solo durante algunas horas del día. Eso es precisamente lo que cambia ahora. El canal da el paso a tener una parrilla pensada completamente para el público español, con producción propia durante toda la jornada y una identidad más definida.

Dónde se puede ver en abierto

Aquí viene uno de los puntos importantes. No es un canal nacional al uso, de los que aparecen en el mismo número en toda España. Su emisión en la TDT se hace a través de diferentes frecuencias locales, lo que significa que cambia de dial según la ciudad, por lo que no todo el país lo puede sintonizar. Por ahora, estos son algunos de los lugares donde ya está disponible:

Barcelona: dial 35

Madrid: diales 27 y 42

Sevilla: dial 23

Valencia: dial 47

Zaragoza: dial 29

Alicante: dial 37

Málaga: dial 48

Cádiz: dial 31

Almería: dial 37

Fuerteventura: dial 37

Santa Cruz de Tenerife: dial 25

Esto explica por qué hay hogares donde ya aparece y otros donde, directamente, no se encuentra todavía. Su despliegue es progresivo y depende de la infraestructura local. De este modo, si no lo tienes visible, la solución pasa por resintonizar la televisión desde el menú de configuración y hacer una búsqueda automática de canales. En muchos casos, aparece tras ese proceso sin necesidad de hacer nada más.

También disponible en Movistar Plus+, Orange y otras plataformas

Más allá de la TDT, el canal ha reforzado su presencia en operadores. Esto es clave, porque le permite llegar desde el primer momento a una base mucho mayor de espectadores. Actualmente se puede ver en:

Movistar Plus+: dial 149

Orange TV (y operadores asociados): dial 196

Vodafone TV: dial 212

Digi TV: dial 307

Lowi TV: dial 806

Euskaltel, R, Telecable y otros: dial 172

Además, también está disponible online, tanto en su web como en YouTube, lo que facilita el acceso incluso a quienes no lo tengan en la TDT.

Qué tipo de contenidos ofrece este canal

Aunque está claramente orientado al ámbito católico, la programación no se limita únicamente a contenidos religiosos. De hecho, ahí está parte de su apuesta.

En la parrilla hay espacio para programas infantiles, entrevistas, documentales, espacios de cocina o series. También se incluyen emisiones vinculadas a la actualidad del Vaticano y eventos en directo.

Entre los contenidos anunciados destacan producciones como En búsqueda de la belleza, protagonizada por David Henrie, o la película Onyx (Los Reyes del Grial), en la que participa Jim Caviezel, conocido por su papel en La pasión de Cristo.

También hay títulos como Madre Angélica Live, Bernadette de Lourdes (El Musical) o distintas series centradas en espiritualidad, además de contenidos infantiles y formatos más ligeros. Otro detalle que llama la atención es que no incluye publicidad, algo poco habitual en la TDT y que puede marcar diferencias para ciertos espectadores.

Y como «plato fuerte» para el desembarco de este canal, se anuncia ya en redes sociales la cobertura en directo de la próxima visita del Papa León XIV fijada los días del 6 al 12 de junio.

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La llegada de este canal no es un caso aislado. La TDT lleva tiempo ajustándose, con nuevas incorporaciones, cambios de frecuencia y movimientos que buscan adaptarse a una audiencia cada vez más fragmentada. Aunque el consumo de televisión tradicional ha bajado frente al streaming, lo cierto es que sigue teniendo un peso importante, y por eso continúan llegando nuevas propuestas.

Además, en el horizonte hay más cambios. Está previsto que en 2026 se anuncie un nuevo canal de alcance nacional que sí tendrá cobertura completa en todo el país, lo que supondrá otro paso más en la evolución de la TDT.