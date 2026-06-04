Sundar Pichai, CEO de Google, sobre la ansiedad por la IA: “Los humanos no están evolucionados para procesar tanto cambio”

Sundar Pichai se ha pronunciado recientemente sobre las últimas novedades que llegan con la IA durante la celebración del Google I/O. El director ejecutivo de la compañía ha dejado claro que los seres humanos no están preparados para procesar el cambio que llega con la inteligencia artificial y también con la AGI, que será la IA capaz de razonar como personas humanas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la opinión del CEO de Google sobre la llegada de la revolución que supondrá la IA.

Hace unas semanas, Google presentó sus últimas novedades relacionadas con la inteligencia artificial en el evento I/O, en el que las primeras espadas de una de las empresas más importantes del mundo avisaron a los ciudadanos de lo que llega con la inteligencia artificial. Hoy millones de personas acuden a la IA como motor de búsqueda, pero mañana esta inteligencia artificial será capaz de razonar como una persona humana. Así que esto supondrá una revolución que los expertos ya abogan que será más grande que la industrial.

«La gente tiene razón al sentir ansiedad por la IA. Los humanos no están evolucionados para procesar tanto cambio». Estas palabras fueron pronunciadas por Sundar Pichai, CEO de Google, en una entrevista concedida a Nilay Patel, editor jefe de la publicación The Verge. En esta misma conversación también desveló que la inteligencia artificial también avanza a una velocidad «increíblemente alta». El director ejecutivo de la compañía también informó que esta revolución será «más profunda que el fuego o la electricidad» y que entiende la ansiedad de la gente porque «está intentando entender el futuro y lo que significa para sus vidas».

El CEO de Google se pronuncia sobre la IA

En otra intervención realizada en el evento mundial organizado por Google, Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, también habló sobre las novedades que llegan para la IA, especialmente en lo que tiene que ver con la AIG. «Cuando miremos atrás, entenderemos lo que estaba ocurriendo», dijo en una conversación pública en la que también dejó claro que: «Es una situación compleja, ya que, al mismo tiempo, estamos inmersos en la competencia más voraz de la historia de la tecnología. No fingiré que es fácil. Pero creo que logramos ese equilibrio mejor que nadie».

Además, el CEO de Google DeepMind también puso fecha a la inteligencia artificial que hará que los robots sean capaces de razonar como seres humanos. «Espero que llegue en 2030, con un margen de un año arriba o abajo. Si tuviera que cuantificar lo que viene con el advenimiento de la AGI, será algo como diez veces el impacto de la Revolución Industrial, pero ocurriendo a diez veces la velocidad, probablemente desplegándose en una década en lugar de un siglo», informó sobre este gran avance de la IA que también lo será para la humanidad.

Así que de aquí hasta el año 2030 el mundo se prepara para vivir su particular revolución industrial con la inteligencia artificial. Esto supondrá un gran reto para los gobiernos y ciudadanos de todo el mundo, que tendrán que saber manejar la llegada de las evoluciones de la IA que llegan para hacer más fácil la vida de las personas.