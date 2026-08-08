Colombia deja atrás la era Petro: De la Espriella toma posesión como presidente con la seguridad como prioridad

El abogado Abelardo de la Espriella ha jurado este viernes como presidente de Colombia para 2026-2030 en una ceremonia de investidura celebrada en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en la capital del Valle del Cauca, rompiendo con la tradición de celebrar el acto en Bogotá.

«Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia», ha afirmado el conservador De la Espriella al prestar juramento ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le ha impuesto la banda presidencial para suceder en el cargo a l comunista Gustavo Petro. Tras recibir la banda presidencial, De la Espriella fue ovacionado por los asistentes y saludó a su familia.

Coincidiendo con el juramento de De la Espriella, soldados del Ejército dispararon los tradicionales 21 cañonazos de salva con los colores de la bandera colombiana desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá.

Además, el nuevo presidente colombiano ha tomado juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, en un acto en el que ha estado acompañado por Luis Felipe Yagüé, de 74 años, invitado de honor del nuevo mandatario como muestra de apoyo a los pequeños empresarios y emprendedores colombianos.

La celebración de la ceremonia en Cali, una de las ciudades más afectadas por la violencia, ha buscado escenificar la prioridad que el nuevo presidente concederá a la seguridad durante su mandato. Tras la investidura, De la Espriella tenía previsto trasladarse al Cantón Militar Pichincha para pronunciar su primer discurso como jefe de Estado ante la cúpula militar.

De la Espriella sucede a Petro tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado mes de junio al senador Iván Cepeda.

Durante la campaña prometió endurecer la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico, reducir el tamaño del Estado hasta en un 40% y reactivar el sector del petróleo y el gas. Asimismo, ha defendido romper con la política de negociación impulsada por Petro al considerar que el proceso de paz no ha dado los resultados esperados.

Cepeda no reconoce su legitimidad

El izquierdista Iván Cepeda, quien fuera su rival en las elecciones, ha reiterado que no reconoce la legitimidad de De la Espriella para presidir el país y ha advertido de que su programa supone una «amenaza real para los fundamentos de la democracia».

Felipe VI se reúne con De la Espriella

El Rey Felipe VI ha mantenido un encuentro con el presidente de Colombia acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, antes de asistir a la ceremonia de toma de posesión celebrada en Cali. El ministro ha subrayado la voluntad de España de seguir reforzando la relación bilateral con Colombia y ha destacado el espíritu de «fraternidad iberoamericana» entre ambos países.

Tras la reunión, el monarca y Albares han participado en el acto. Entre los asistentes también han estado los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.