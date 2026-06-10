Decisión inédita en Colombia: ordenan suspender a Petro como presidente hasta las elecciones

En una decisión inédita en Colombia, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha ordenado este miércoles la suspensión provisional del presidente, el populista Gustavo Petro del ejercicio de su cargo hasta las elecciones del 21 de julio.

La medida cautelar, contenida en un auto de siete páginas, se adopta en el marco de una investigación por presunta participación indebida en política y violación de la neutralidad electoral durante la actual campaña presidencial. Según el documento, la suspensión regirá hasta el próximo 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m., momento en que se cierran las urnas de la segunda vuelta electoral.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sustenta la medida en la Ley 1952 de 2019 y considera que se cumplen los requisitos para una suspensión provisional:

existencia de serios elementos de juicio

riesgo de interferencia en la investigación

proporcionalidad de la medida

La congresista argumenta que la permanencia de Petro en el cargo podría permitir la continuación de conductas que afectan la equidad electoral, particularmente por publicaciones y actuaciones a favor del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

De concretarse, Petro se convertiría en el primer presidente colombiano suspendido provisionalmente del cargo en la historia reciente, aunque su ejecución dependerá de revisiones judiciales y del propio Senado.Esta situación ocurre a solo once días de la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentan el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el opositor Abelardo de la Espriella. La medida añade un nuevo elemento de tensión en un proceso electoral ya de por sí polarizado.