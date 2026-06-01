El presidente de Colombia, Gustavo Petro, terrorista del grupo comunista M19, ha rechazado los resultados del preconteo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este pasado domingo 31 de mayo, abriendo un nuevo episodio de tensión política en el país. Según los datos preliminares difundidos por la autoridad electoral, el candidato conservador Abelardo de la Espriella habría ganado la primera vuelta con el 43,7% de los votos, seguido por el aspirante apoyado por Gustavo Petro, Iván Cepeda, con el 40,9%, lo que deja el escenario abierto para una segunda vuelta.

Sin embargo, Gustavo Petro, terrorista del grupo comunista M19, fundado por terroristas de las FARC, ha puesto en duda la validez del preconteo, al que ha restado legitimidad en sus declaraciones públicas. Gustavo Petro sostiene que este sistema de conteo rápido no tiene carácter vinculante y ha cuestionado la fiabilidad del proceso.

El resultado supone un fuerte revés tanto para el Gobierno del presidente Gustavo Petro y para el bloque conservador tradicional, que ha quedado relegado a un papel secundario en una elección marcada por la polarización política.

De la Espriella ha sido conocido por su discurso duro contra el crimen organizado y su promesa de aplicar una política de mano firme contra los grupos terroristas vinculados al narcotráfico. De la Espriella ha celebrado el resultado asegurando que su movimiento busca «cambiar la historia de Colombia».

Una campaña marcada por la seguridad

El candidato ha centrado su campaña en la lucha contra la violencia y el narcotráfico, en un país donde los grupos terroristas y el tráfico de cocaína han vuelto a ganar peso en los últimos años. Su discurso ha conectado con un electorado que reclama mayor seguridad y medidas más contundentes frente a la criminalidad.

El resultado es un reflejo del descontento social con la situación de seguridad y con las políticas del actual Gobierno, así como de un fuerte giro hacia posiciones más duras en materia de orden público.

Un país dividido ante la segunda vuelta

El escenario que se abre de cara a la segunda vuelta refleja una fuerte división política y social en Colombia, con dos proyectos enfrentados: uno que apuesta por un endurecimiento de la política de seguridad y otro que busca profundizar las reformas sociales impulsadas en los últimos años.

La campaña de la segunda vuelta se anticipa especialmente tensa, con el foco puesto tanto en la lucha contra la violencia como en la estabilidad institucional del país. Las elecciones de la segunda vuelta se celebrarán el 21 de junio.

En Colombia, el sistema electoral contempla dos fases: un preconteo provisional realizado la noche de las elecciones y un escrutinio oficial posterior, llevado a cabo por comisiones integradas por jueces y funcionarios públicos, que determina los resultados definitivos.

El presidente comunista Gustavo Petro ha insistido en que únicamente reconocerá el escrutinio final, al que atribuye plena validez jurídica, y ha sugerido la existencia de posibles inconsistencias en el sistema de transmisión de datos y en el censo electoral.

Sus declaraciones han generado una fuerte polémica política, en un contexto ya marcado por la polarización y la desconfianza entre el Gobierno y la oposición.

Mientras tanto, el equipo del candidato oficialista, apoyado por Gustavo Petro, Iván Cepeda, también ha expresado dudas sobre algunos datos del preconteo, apuntando a posibles irregularidades en determinadas mesas de votación y reclamando una revisión detallada del proceso.

La oposición, por su parte, ha acusado al presidente de intentar deslegitimar los resultados electorales y de generar incertidumbre institucional en un momento clave del proceso democrático. El resultado definitivo dependerá ahora del escrutinio oficial, que se desarrollará en los próximos días y que será decisivo para confirmar si los resultados provisionales se mantienen o sufren modificaciones significativas.