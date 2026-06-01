El Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido un 35% las ayudas a las víctimas de trata «en contextos de prostitución». Estas subvenciones movilizaron en 2025 un máximo de 20 millones de euros, mientras que en 2026 sólo llegarán a 13 millones. Todo ello, al tiempo que el PSOE asegura que llevará al Congreso una ley para la abolición de la prostitución. Una norma que anunció hace meses, tras conocerse los audios de la trama socialista en la que dos hombres cercanos a Sánchez se repartían prostitutas: su ex mano derecha, José Luis Ábalos, y el asesor de éste, Koldo García.

La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad de la socialista Ana Redondo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución de 14 de mayo de 2026 de subvenciones para proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad para el año 2026.

Concretamente, la ayuda está destinada a las asociaciones sin ánimo de lucro que ayudan tanto a las mujeres «víctimas de trata con fines de explotación sexual o personas en contextos de prostitución» como a sus hijos menores de edad.

Además, exige que sus actuaciones se centren en «asistencia integral, detección, información y asesoramiento, atención psicosocial, asistencia sanitaria, apoyo jurídico, acompañamiento a otros recursos e inserción sociolaboral». En ese mismo sentido, también se pondrá en valor a las asociaciones que «prioricen la detección y atención a víctimas menores de edad, mujeres extranjeras en situación irregular, solicitantes de protección internacional, víctimas con discapacidad y con problemas de salud mental».

Tal y como expresa el propio documento, «la cuantía total de la subvención tendrá un importe máximo de 13.000.000 euros». Una reducción del 35% si se compara con la ayuda que el Gobierno puso a disposición de estas asociaciones el año anterior, como consta en la resolución de 2025: «La cuantía total de la subvención tendrá un importe máximo de 20.000.000 euros».

Propuesta para abolir la prostitución

El PSOE anunció que llevaría al Congreso de los Diputados una ley para abolir la prostitución después de los informes de la Guardia Civil que apuntaban a que el que fue ministro de Fomento y ex secretario de Organización socialista habría estado repartiéndose prostitutas con su asesor antes de un acto del partido.

La propia ministra de Igualdad justificó la norma en que era necesario «buscar unas fórmulas alternativas de entender las relaciones sexuales y las relaciones personales desde una perspectiva de igualdad, de respeto y de humanidad». Ana Redondo aseguró que pretendía buscar las razones que llevan al «consumidor de prostitución» a saber «por qué lo hace». «Tenemos que ser capaces de entender y también de ofrecer alternativas», subrayó.

«Si vinieran de Córdoba es nada, ese trocito, pero si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio», aseguró el ex ministro socialista. Koldo le replicó: «Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir, lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara».

«A la Ariatna, que está bien, que está recién… está perfecta», añadió el ayudante de Ábalos, corrigiendo el nombre que antes había pronunciado erróneamente. «Y a la colombiana y a la otra», añadió el que fuera mano derecha de Sánchez.

«Pero era por que cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna», espetó el ex aizkolari, a lo que el ex secretario de Organización socialista le dice: «No sé, la Carlota se enrolla que te cagas». «Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo», zanjaba Koldo y Ábalos concluye: «No, era por conocer…».

Sin embargo, esta misma semana, la ministra Redondo reconoció que aunque como ministerio no tira la toalla, es «realista». «Se está trabajando en un texto que no creo que pueda salir adelante, pero que va a permitir un debate público y posiblemente un debate parlamentario en torno a la prostitución, clave para entender la violencia de género», admitió en una entrevista para El País.